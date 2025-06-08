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        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı

        Ataşehir'de, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk bacak ve karnından yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:13
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        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pitbull cinsi köpeğin Aşık Veysel Mahallesi'nde bir apartmanın önünde bir çocuğa saldırdığına yönelik ihbar üzerine olay yerine gitti.

        Yapılan ilk incelemede bacak ve karnından yaralandığı tespit edilen A.Y.Y'nin (7) hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

        Olay yerinde yapılan araştırmalarda, A.B.A. (16) ve M.A'nın (18) köpeklerini ağızlıksız ve tasmasız şekilde serbest bırakıp, bahçeye saldıkları, olayın ardından da içeriye aldıkları tespit edildi.

        Köpek belediye görevlilerince muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan işlem başlatıldı.

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        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde A.Y.Y. ile beraber başka bir erkek çocuğunun apartmanın önünde alanda yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin binanın bahçe kapısından içeriye girerek, saldırdığı anlar yer alıyor.

        Diğer çocuğun kaçtığı, sokağa doğru koşup, bir süre sonra apartmanın önüne geri dönen A.Y.Y'nin yere düştüğü sırada köpeğin saldırısına uğradığı, çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin uzaklaştığı görüntülerde görülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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