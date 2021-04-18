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HaberlerGündem3. SayfaVURGUN! Son dakika: Sahte polis dolandırıcılığı - VİDEO
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İstanbul'da sahte polisler 10 kişiyi 1 milyon lira dolandırdı

İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek 10 farklı kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kameralara yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VURGUN! Son dakika: Sahte polis dolandırıcılığı - VİDEO
İstanbul'da sahte polisler 10 kişiyi 1 milyon lira dolandırdı
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İstanbul genelinde son bir ay içerisinde gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İddiaya göre Davut M.(34),Javad J.(31),Nadir H.(34),Sara C.(27),Nergiz H.(49) ve Yasin H.(30)'nin sahte polis kimliği taşıdıkları, evine gittikleri vatandaşlara "Evinizi aramamız gerekli, terör örgütü listesinde adınız var" diyerek eşya aldıkları öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin otomobile binerek vatandaşlara kimlik kontrolü yaptığı, sonrasında kimliklerini geri vermek için nakit para ödemelerini istediği, şüphelilerin 10 farklı olayda toplam 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliler eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Javad J'nin gözaltına alınırken polis memurlarına bıçak çektiği, daha sonra etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin bir grup vatandaşı dolandırma anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Beyaz bir otomobilin içerisinde bekleyen şüpheliler, yanlarına çağırdığı 3 kişiye polis kimliği gösteriyorlar. Sonrasında kişilerin kimliklerini toplayarak kontrol eden sahte polisler, kimliklerini geri vermek için para talep ediyorlar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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