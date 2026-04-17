İstanbul'da seyir halindeyken aniden duran araç kazaya sebep oldu

Bir sosyal medya kullanıcısı, 3. köprüde 120 kilometre hızla giderken aniden duran elektrikli aracı nedeniyle kaza yaptığını ve otomobilinin pert olduğunu paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, elektrikli aracıyla seyir halindeyken yaşadığı kazayı paylaşarak sitem etti.

İddiaya göre, 3. köprü üzerinde 120 kilometre hızla ilerleyen araç, aniden durdu. Sürücü aracı güçlükle terk ederken, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu otomobil pert oldu.

Kazaya karışan diğer aracın da aynı model olduğu öne sürülürken, olay elektrikli araçların güvenliğiyle ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Sürücü yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle açıkladı:

"Otomobil dedik bağrımıza bastık ama bu olay gerçekten çok ciddi bir güvenlik sorunu. 120 km hız ile gidiyorsunuz ve araç bir anda kendi kendine duruyor.

Elektrikli model aracımla 3. köprü üzerinde 120 km/s hızla ilerlerken aracın bir anda stop etmesi sonucu ciddi bir kaza meydana geldi. Olayın nedeni üretici firma tarafından tespit edilemedi. Bu durum, elektrikli araçların henüz yeterince güvenli ve hazır olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturuyor.

120 km/s hızla seyir halindeyken kendiliğinden durma sorunu yaşandı. Trafiğin yoğun şekilde aktığı köprü üzerinde aracı güçlükle terk edebildim. Ancak arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu araç pert oldu. Üstelik çarpan aracın da yine aynı model olması, yaşanan sorunun ciddiyetini daha da artırıyor.

Elektrikli otomobillerde bu tür ani güç kesintileri ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor."