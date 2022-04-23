İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 23 Nisan İSKİ planlı ve güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Nisan Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 6 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 23 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Terkos Mah,Durusu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 23.04.2022 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

23 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,83