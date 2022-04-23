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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 23 Nisan İSKİ planlı ve güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 23 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da yaşanacak güncel su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesintileri düzenli olarak açıklanıyor. 23 Nisan Cumartesi günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında toplamda 6 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte, 23 Nisan 2022 İSKİ güncel su kesintileri...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 23 Nisan İSKİ planlı ve güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Nisan Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 6 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 23 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Terkos Mah,Durusu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:28
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 23.04.2022 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

23 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,83

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