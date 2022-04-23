İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Nisan Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 6 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 23 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeniköy Mah,Terkos Mah,Durusu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.04.2022 10:28
|Bitiş Tarihi
|:
|
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Celaliye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.04.2022 10:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Marmara Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|23.04.2022 11:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenkent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.04.2022 10:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.04.2022 10:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.04.2022 10:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
23 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,83
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