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İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi

3 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'da bugün yaşanacak arıza ve kesinti duyurularını vatandaşla paylaştı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 3 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

3 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiftlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


3 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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