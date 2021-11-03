İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 3 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi
3 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2021 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2021 09:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çiftlik Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2021 09:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.11.2021 09:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
3 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) November 3, 2021
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