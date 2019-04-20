İstanbul'da 3 Nisan günü, Fatih Zeyrek İtfaiye Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, motosikletliyle yolda seyir halinde olan Ekrem Ö.’nün üzerine aynı istikamette giden otomobilin sürücüsü Ercan Ş. aracını sürdü. Bu sebeple motosikletli genç ile otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ş. ve yanımdaki arkadaşları motosikletli genci darp etti.

KAVGA YENİDEN BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre olaydan kısa bir süre sonra motosiklet sürücüsü Ekrem Ö. arkadaşı Oğuzhan Akbay (21) ile darp edildiği yere geri geldi. Motosiklet ile olay yerinde dolaşan gençler iddiaya göre havaya ateş açtı. Bir süre sonra da Ekrem Ö., kendisini darp eden otomobil sürücüsü Ercan Ş. ile karşılaştı. Kavganın yeniden başlaması üzerine Ercan Ş., silahını çıkartıp motosikletle seyir halinde olan Ekrem Ö. ve arkasındaki Oğuzhan Akbay’a 1 el ateş açtı. Olay sonucu Akbay vurularak yere düştü motosikletli kullanan arkadaşı ise hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akbay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.