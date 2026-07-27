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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi uygulanacak

        İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi uygulanacak

        İstanbul'un Esenler ilçesindeki isale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerindeki bazı mahallelere yarın su verilemeyecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi
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        İstanbul'un Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yer alan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerindeki bazı mahallelere yarın 12 saat süreyle su verilemeyecek.

        İSKİ tarafından apılan duyuruya göre, kesinti 28 Temmuz 2026 Salı günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek bölge ve mahalleler şunlar:

        - Bayrampaşa'da, Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri.

        - Esenler'de, Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.

        - Güngören'de, Gençosman ve Sanayi mahalleleri.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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