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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da yaşam maliyeti 75 bin lirayı aştı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da yaşam maliyeti 75 bin lirayı aştı

        İstanbul Planlama Ajansı'nın kasım raporuna göre İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti yüzde 2.68 artarak 75 bin lirayı aştı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 12.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:08
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        İstanbul'da yaşam maliyeti 75 bin lirayı aştı
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        İstanbul'da Yaşam Maliyetlerindeki Yükseliş Sürüyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın Kasım 2024 bulgularına göre:

        -Ekim ayına kıyasla: Kasım'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti yüzde 2.68 artarak 75.717 TL'ye ulaştı.

        -İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.978 lira arttı.

        -Yıllık bazda değerlendirildiğinde 2023-2024 Kasım ayları yaşam maliyeti farklılaşması yüzde 59.43 oldu.

        Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 72,37 artış oranı ile Et-Kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

        - Makarna: Yıllık artış %45,54

        - Sabun: Yıllık artış oranı %92,63

        - Tavuk eti: Yıllık artış % 53.51

        - Ayçiçek yapı: Yıllık artış % 67,29

        - Çay: Yıllık artış %44,90

        - Bebek bezi: Yıllık artış %44,36

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