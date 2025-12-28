Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı

        İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı

        İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 00:41 Güncelleme: 28.12.2025 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denetimler sırasında görevli personelle bir araya gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, İstanbul genelinde suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

        Bu mücadelenin yalnızca bir güne yönelik olmadığını vurgulayan Yıldız, "Bu çalışmalar, yarınlarımızın da huzur ve güvenliği için yürütülmektedir. İstanbul'un sadece Beyoğlu'nda değil, tüm ilçe, cadde ve sokaklarında uygulamalarımız aralıksız devam etmektedir." dedi.

        Yıldız, uygulamalara destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, fedakarca görev yapan emniyet personeline de şükranlarını iletti.

        Yılbaşı öncesinde tüm birimlerin tam kadro sahada olduğunu ifade eden Yıldız, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sadettin Saran özel laboratuvardan çıkarken görüntülendi

        İstanbul laboratuvar uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi. Sosyal medyada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!