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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföy değeri 2,4 trilyon lira - Borsa Haberleri

        İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföy değeri 2,4 trilyon lira

        Mayıs ayı sonu itibarıyla İstanbul'da yerleşik kullanıcıların pay senedi yatırımlarının büyüklüğü 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:10
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        Mayıs sonu itibarıyla İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira, Ankara'daki yatırımcıların 286 milyar 375 milyon lira ve İzmir'deki yatırımcıların 120 milyar 605 milyon lira olarak tespit edildi.

        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre en çok pay senedi yatırımcısı 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 665 bin 685 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 442 bin 887 kişiyle İzmir oldu.

        3 büyük şehirden sonra en fazla yatırımcı Bursa'da

        İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra pay senedinde en fazla yatırımcısı olan il Bursa oldu. Bursa'da mayıs ayı sonu itibarıyla 272 bin 876 yatırımcı pay senedi piyasalarında hesap sahibi olurken, Bursa'daki yerleşiklerin portföy değeri 82 milyar 947 milyon lira olarak belirlendi. Bursa, portföy değerinde de İzmir'in arkasında yer alarak 3 büyük şehirden sonra en büyük pay senedi portföy büyüklüğüne sahip il olarak sıralandı.

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        Yatırımcı sayısına bakıldığında 4. sıradaki Bursa'yı 225 bin 210 kişiyle Antalya, 190 bin 454 kişiyle Kocaeli, 179 bin 467 kişiyle Adana, 136 bin 334 kişiyle Mersin, 131 bin 726 kişiyle Konya ve 119 bin 99 kişiyle Balıkesir takip etti.

        Portföy büyüklüklerine bakıldığında ise Bursa'yı 46 milyar 898 milyon lirayla Antalya, 42 milyar 630 milyon lirayla Gaziantep, 40 milyar 943 milyon lirayla Adana, 37 milyar 365 milyon lirayla Kocaeli, 26 milyar 326 milyon lirayla Balıkesir ve 25 milyar 9 milyon lirayla Mersin izledi.

        Borsa İstanbul'da en çok yatırımcı BIST 100 endeksinde

        Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde mayıs ayı sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 934 bin 250 kişi olarak tespit edildi.

        Sektör endekslerine bakıldığında ise en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 599 bin 761 kişiyle sanayi endeksi olurken, sanayi endeksini 4 milyon 167 bin 479 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.

        Yurt içinde en çok takip edilen endekslerden olan bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise mayıs sonu itibarıyla 1 milyon 73 bin 149 oldu.

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        En yüksek portföy değeri 45-49 yaş grubunda

        Yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45-49 yaştaki yatırımcılar 295,7 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

        En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 15-19 yaş grubu olurken, söz konusu grup en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi.

        Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu.

        25-29 yaş arası yatırımcılarda portföy büyüklüğü 50 milyar 237 milyon lira, 30-34 yaş arası yatırımcılarda 89 milyar 373 milyon lira, 35-39 yaş arası yatırımcılarda 149 milyar 69 milyon lira, 40-45 yaş arası yatırımcılarda 233 milyar 662 milyon lira olurken, 295 milyar 660 milyon lira ile en büyük payı 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.

        Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 279 milyar 61 milyon lira, 55-59 yaş arası grupta 226 milyar 311 milyon lira, 60-64 yaş arası grupta 148 milyar 920 milyon lira, 65-69 yaş arası grupta 121 milyar 357 milyon lira, 70-74 yaş arası grupta 81 milyar 96 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 112 milyar 817 milyon lira olması dikkati çekti.

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