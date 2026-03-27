İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 26 zanlı yakalandı
İstanbul'da nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 26 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel materyaller ve dijital veriler ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü
Giriş: 27.03.2026 - 09:57
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.
ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPTIKLARI BELİRLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 26 zanlının örgütün propagandasını yaptıklarını tespit etti.
26 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakaladı.
ADRESLERE ARAMALAR DÜZENLENDİ
Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
