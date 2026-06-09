İstanbul'dan lise öğrencileri CERN'de deney yapacak! Team PionIST dünya birincisi oldu

Türkiye, bilim dünyasının lise düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan CERN Beamline for Schools (BL4S) 2026 yarışmasında tarihi bir zafere imza attı. İstanbul’daki farklı liselerin bir araya gelmesiyle kurulan Team PionIST topluluğu, 89 ülkeden binlerce öğrenciyi geride bırakarak dünya birincisi oldu.

Takım, bu büyük başarıyla Türkiye’yi gururlandırırken, ülkemizin bu yarışmada üst üste ikinci kez dünya birinciliği elde etmesini sağladı.

89 ÜLKE, 712 PROJE VE KIRILAN REKOR

Bu yıl tarihinin en yoğun katılımına sahne olan yarışmaya, dünya genelinden 89 farklı ülkeden 4 bin 501 öğrenci toplam 712 proje ile başvurdu. Rakiplerini geride bırakan Team PionIST, CERN tarafından İsviçre'ye deney yapmaya davet edilen takımlardan biri olmayı başardı.

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Üstelik aynı ekibin farklı bir deney önerisi de dünya sıralamasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya 4 farklı okuldan bir araya gelerek, 3 danışman eşliğinde 3 farklı proje sunan ekip, Türk gençlerinin bilimsel potansiyelini dünyaya kanıtladı.

ÖZGÜN BİR DENEY DÜZENEĞİ TASARLANDI

Deney, makine öğrenmesi ile tarafsız pion rekonstrüksiyonunu hedefliyor ve geleneksel analiz yöntemlerinin sınırlarını aşmayı amaçlıyor.

Proton-çekirdek çarpışmalarında nötr pion üretimini ve nükleer kütlenin parçacık üretimine etkisini inceleyen öğrenciler, son derece özgün bir deney düzeneği tasarladı. Deney düzeneği, nötr pionların bozunmasıyla oluşan fotonları elektromanyetik kalorimetri yöntemiyle ölçecek şekilde tasarlandı.

Farklı hedef malzemeler ve geometriler kullanılarak nükleer kütlenin parçacık üretimine etkisinin incelenmesi amaçlanıyor.

Nötr pionların bozunmasıyla oluşan fotonları elektromanyetik kalorimetri yöntemiyle ölçecek olan ekip, bu süreçte makine öğrenmesi teknolojisini kullanarak tarafsız pion rekonstrüksiyonunu hedefliyor.

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AĞUSTOS AYINDA CENEVRE YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Team PionIST, Ağustos 2026'da İsviçre’nin Cenevre kentindeki CERN tesislerine gidecek.

Genç yetenekler, kendi tasarladıkları parçacık fiziği deneyini CERN’deki devasa laboratuvarlarda bizzat gerçekleştirerek Türkiye'yi uluslararası bilim arenasının zirvesinde temsil edecek.

Türkiye'ye bu gururu yaşatan Team PionIST ekibinde şu isimler yer alıyor:

Ceren Akgün (Validebağ Fen Lisesi), Salih Efe Çabuk (Validebağ Fen Lisesi), Yusuf Tarikci (ARGEM Lisesi), Muhammed Yılmaz (ARGEM Lisesi), Mahir Kocakaya (Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi), Baki Berkay Altunkaynak (Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi), Fuat Berkin Altunkaynak (Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi).