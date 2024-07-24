İstanbul'dan Massive Attack geçti

İngiltere, Bristol çıkışlı efsanevi müzik grubu Massive Attack, BKM ve Pozitif iş birliği ile Bonus Parkorman’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Alanı dolduran binlerce müzikseverin tezahüratları eşliğinde Massive Attack’in sahneye çıkmasıyla açık havada coşku tavan yaptı. Grup, sahnesinde Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller, Horace Andy gibi birbirinden değerli müzisyenleri ağırladı.

Konserin açılışını 'Risingson' ile yapan grup, konser için hazırladığı setliste 'Girl I Love You', 'Black Milk', 'Take It There', 'Gone', 'Minipoppa', 'Voodoo in My Blood', 'Song to the Siren', 'Inertia Creeps', 'Rockwrok', 'Angel', 'Safe From Harm', 'Unfinished Sympathy', 'Karmacoma', 'Teardrop' gibi sevilen şarkılarına yer verdi.

'Teardrop', 'Unfinished Sympathy', 'Karmacoma', 'Angel' gibi hit parçalarda müzikseverlerin hep bir ağızdan Massive Attack’e eşlik etmesiyle Parkorman’da kalpleri saran, birleştirici bir atmosfer yaşandı.

HAFIZALARA KAZINAN KONSERDE DEV EKRANDA DÜNYA GÜNDEMİ

Müzik listelerini kasıp kavuran şarkılarının yanı sıra, sahneden gündeme dair mesajlar vermesiyle de gönüllerde taht kuran Massive Attack, geleneği bozmadı. Sahneye kurulan dev ekranda konser boyunca dünya gündeminde yer alan başlıklar yer aldı. Ekrana yansıtılan satırlarda; Covid19’un kontrolü küreselde olan bir deney olduğu, çocuk seks çetelerini yöneten elitler, Güvenlik Konseyi’nin onayladığı Gazze konusunda “derhal ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını” bildiren karar, geçmişten günümüze anavatanlarından kovulan ve mültecilere dönüştürülen vatandaşların rakamsal olarak boyutu, sökülen, yok edilen ve yakılan ağaçların yaklaşık miktarı gibi daha birçok madde ile Filistin istatistikleri, insanlara ait verilerin nasıl saklandığı ve kullanıldığı, nüfusu azaltmak için yapılan girişimler, tüm politikayı ve medyayı kontrol eden güçler, Elon Musk’ın 9 yaşında adı Pager olan makak maymununun beyninin her iki yanına Neuralink cihazının yerleştirilmesi gibi daha birçok küresel meselelere ilişkin konu ve başlıklar yer aldı.