20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, ölümünün 11. yılında Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleşen Gala Konser ile anıldı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri Suat Arıkan, Perihan Artan, Hakan Aysev, Evren Ekşi, Murat Güney, Nesrin Gönüldağ, Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, Oleksandr Samoylenko, Cengiz Sayın, Hale Soner, Nazlı Deniz Süren’in sahnede olduğu konser, Orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde gerçekleşti.
Konserde Wolfgang Amadeus Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve Sihirli Flüt eserlerinden, Giuseppe Verdi’nin Macbeth, La Forza del Destino, Aida, Otello eserlerinden Jules Massenet’in Thaïs ve Werther eserlerinden, Georges Bizet’in Carmen ve Giacomo Puccini’nin Tosca eserlerinden seçkin aryalar İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirildi.
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