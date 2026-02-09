Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası depremzedeleri andı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası depremzedeleri andı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 6 Şubat akşamı, şef Nil Venditti yönetiminde saksafonun yıldız ismi Jess Gillam'la sahne aldı. Konserde 6 Şubat Depremleri, Edvard Grieg'in "Ase'nin Ölümü" eseriyle anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 12:16 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası depremzedeleri andı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, şubat ayına çağdaş ve klasik repertuvarı bir araya getiren özel bir programla başladı. Genç kuşağın en dikkat çeken şeflerinden Nil Venditti yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü saksafon virtüözü Jess Gillam’a eşlik etti.

        6 Şubat akşamı, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Jess Gillam, İngiliz besteci Anna Clyne’ın, İrlanda folklorunda yer alan “Banshee” ruhunun fantastik dünyasını yansıtan Glasslands adlı Saksafon Konçertosu’nu yorumladı.

        Konserin ikinci bölümünde ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatırası için Edvard Grieg’in Peer Gynt Süiti’nden, Ase’nin Ölümü bölümü seslendirildi. Yaylılar için yazılmış, bir veda sahnesini betimleyen bölüm ile hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.

        Yine ikinci bölümde Wolfgang Amadeus Mozart’ın yalnızca sekiz günde bestelediği rivayet edilen 35. Senfoni (“Haffner”) dinleyicilerle buluştu. Enerjik yapısı, parlak orkestrasyonu ve dramatik anlatımıyla klasik dönem repertuvarının en sevilen eserlerinden biri olan senfoni, şef Nil Venditti’nin yüksek müzikal vizyonuyla gecenin kapanışını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey

        Jessica May, Brezilyalıların Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 şeyi açıkladıBrezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra edindiği deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı; çay kültüründen kahvaltı sofralarına, trafikten kolonya alışkanlığına kadar Brezilyalıları en çok ş...
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız