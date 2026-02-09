İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası depremzedeleri andı
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 6 Şubat akşamı, şef Nil Venditti yönetiminde saksafonun yıldız ismi Jess Gillam'la sahne aldı. Konserde 6 Şubat Depremleri, Edvard Grieg'in "Ase'nin Ölümü" eseriyle anıldı
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, şubat ayına çağdaş ve klasik repertuvarı bir araya getiren özel bir programla başladı. Genç kuşağın en dikkat çeken şeflerinden Nil Venditti yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü saksafon virtüözü Jess Gillam’a eşlik etti.
6 Şubat akşamı, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Jess Gillam, İngiliz besteci Anna Clyne’ın, İrlanda folklorunda yer alan “Banshee” ruhunun fantastik dünyasını yansıtan Glasslands adlı Saksafon Konçertosu’nu yorumladı.
Konserin ikinci bölümünde ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatırası için Edvard Grieg’in Peer Gynt Süiti’nden, Ase’nin Ölümü bölümü seslendirildi. Yaylılar için yazılmış, bir veda sahnesini betimleyen bölüm ile hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.
Yine ikinci bölümde Wolfgang Amadeus Mozart’ın yalnızca sekiz günde bestelediği rivayet edilen 35. Senfoni (“Haffner”) dinleyicilerle buluştu. Enerjik yapısı, parlak orkestrasyonu ve dramatik anlatımıyla klasik dönem repertuvarının en sevilen eserlerinden biri olan senfoni, şef Nil Venditti’nin yüksek müzikal vizyonuyla gecenin kapanışını yaptı.