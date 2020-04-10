İstanbul Eczacılar Odası, dün yaptığı duyuruda, ‘Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşa ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı alınmıştır’ demişti.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan, bu duyurunun ardından İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu’yla konuştu.

Zafer Cenap Sarıalioğlu'na eczanelerden ücretsiz maskelerimizi ne zaman alabileceğimizi sordum. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, şu bilgileri verdi:

"İSTANBUL'DA TOPLAM 2,5 MİLYON MASKE DAĞITILACAK"

“Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza’ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

BENZER UYGULAMA ANKARA'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peki Ankara ve diğer şehirlerde ne zaman başlayacak maske dağıtımı? Cenap Sarıalioğlu, Ankara’daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağını söyledi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak.

"ECZANEDE KORONA TESTİ YAPILMASI DOĞRU DEĞİL"

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu’na ‘Eczanede korona testi olur mu’ tartışmalarını da hatırlattım. Sarıalioğlu, “Testlerin eczanelerde yapılması ya da kişilerin testleri temin ederek kendi kendine yapması doğru yöntem değil. Tüm bilgiler devlet tarafından toplanmalı. En önemlisi test sonucundaki pozitif devletle paylaşılması ve vakanın etrafının izole edilmesi. Bu nedenle korona testinin mutlaka hastanede, Sağlık Bakanlığı denetiminde yapılması gerekli. Eczanede ya da başka bir yerde test olmaz" diye konuştu.

"20 ECZANEYE VİRÜS GİRDİ! 7-8 MESLEKTAŞIMIZ POZİTİF"

Malum eczacılar ve eczane çalışanları da tam sağlık çalışanları gibi en ön saftalar ve risk altındalar. Cenap Sarıalioğlu’na eczacılar arasında pozitif vakalar olup olmadığını, eczaneleri virüsten korumak için ne gibi önlemler aldıkları sorusunu yönelttim. Sarıalioğlu şu cevabı verdi:

Riskli gruptayız. Eczaneden İçeri giren kişinin pozitif mi negatif mi olduğunu bilme şansımız yok. Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre İstanbul’da 20 eczaneye virüs girdi. 7-8 meslektaşımız pozitif. Tabii eczane çalışanlarından da vakalar var. Bir arkadaşımız yoğun bakımda. 5200 eczaneye tulum, siperlik gönderdik. Toplamda 20 bin tulum ve siperlik gönderdik. Ancak bunu kendi imkanlarımızla sürdürmemiz çok zor. Sağlık Bakanlığı’ndan tulum ve siperlik talebinde bulunduk.