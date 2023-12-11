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        Haberler Gündem İstanbul elektrik kesintisi: 19 ilçe dikkat! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 12 Aralık: Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece

        İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! , Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece sakinleri dikkat

        İstanbul'da bugün 19 ilçede planlı elektrik kesintisine gidilecek. İlçelerin kesinti yapılacak mahalle ve sokakları BEDAŞ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Özellikle Bağcılar, Fatih ve Küçükçekmece kesinti merkezi en çok olan ilçeler arasında yer alıyor. İşte BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 12 Aralık listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 08:04 Güncelleme: 11.12.2023 - 08:04
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        İstanbul'da 19 ilçede planlı elektrik kesintisine gidilecek. Elektrik kesintisine gidilecek ilçelerin kesinti yapılacak mahalle ve sokak bilgisi BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintisi sayfasından kamuoyuyla paylaşıldı. En çok elektirik kesintisi Bağcılar, Fatih ve Küçükçekmece'de görülecek. Peki, bugün İstanbul'da kesintiye gidilen yerlerde elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ planlı İstanbul elektrik kesintisi 12 Aralık listesi...

        2

        ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        3

        BAĞCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        4

        BAĞCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        5

        BAŞAKŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        6

        BEYLİKDÜZÜ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        7

        BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        8

        ÇATALCA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        9

        ESENLER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        10

        ESENYURT'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        11

        EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        12

        FATİH'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        13

        FATİH'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        14

        GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        15

        KAĞITHANE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        16

        KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        17

        KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        18

        SARIYER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        19

        SİLİVRİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        20

        ŞİŞLİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        21

        SULTANGAZİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        22

        ZEYTİNBURN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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