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İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? AYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintisi sorgu

İstanbul'da 19 Ocak Salı günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı eketrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

SULTANBEYLİ

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜÇGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YAYLABAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İPEKYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İRFANLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FEYZANUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÇAMOLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ENBİYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RIDVAN ÇIKMAZI

ATAŞEHİR

12:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR

ÜMRANİYE

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇEŞMİNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORUÇBEY

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ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2950528

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 19/01/2021 00:00:00 - 19/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950534

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 19/01/2021 02:00:00 - 19/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950536

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 19/01/2021 04:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949656

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945333

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN sk / KAYABAŞI mah DERYA, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah İSTİKBAL sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950543

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah PINARBAŞI sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2944452

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 903., 904., 912., 916., 923., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 19/01/2021 00:01:00 - 19/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2928391

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 41., 42., 43., 44., 46., 47., 49., 50., 51., 53., ATATÜRK sk bölgelerinde 19/01/2021 00:01:00 - 19/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2928397

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 19/01/2021 03:30:00 - 19/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 729., 730., 731., 732. sk bölgelerinde 19/01/2021 04:00:00 - 19/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944450

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 550., 551., 555., 557., 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 566/1., BARBAROS, MARMARA sk bölgelerinde 19/01/2021 04:00:00 - 19/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2938316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950230

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1135., 1136., 1137., 1165. sk bölgelerinde 19/01/2021 11:10:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2950526

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA sk / ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT, GEDİZ, MEHMET AKİF ERSOY, NURAY, YILMAZ 1 sk bölgelerinde 19/01/2021 00:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2951545

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk bölgelerinde 19/01/2021 05:00:00 - 19/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948615

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 10/1., 11., 11/2., 11/3., 11/5., 217., 223., 8., 9. sk / SÜMER mah 20., 6., 6/1., 6/2., 6/3., 6/4., 7., 8., 8/1., 8/2., 8/3., 9., 9/1., ADNAN KAHVECİ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2927431

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah CEYLAN, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, KELEBEK, NEZİH BARUT, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 19/01/2021 00:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2927050

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, AKÇAY, ALARA, BEYLERDERESİ, DALAMAN, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, EŞEN ÇAYI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949381

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1116., 21., 27., AKBULUT, DEĞİRMEN, KARADENİZ, KARAKUZU, ÇALIKUŞU, İPEKYOLU, ŞEFAAT sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2929310

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BANKALAR, ESKİ BANKA, KABAK ÇİÇEĞİ, OKÇU MUSA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944451

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM sk / ŞEHİT MUHTAR mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM AKARCASI, UTARİT sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2949371

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2936316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2948572

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI sk / FATİH mah CEVVAL, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2944449

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 19/01/2021 00:01:00 - 19/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2941396

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2949354

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1591., 3032., 3036., 3038., 3040., 3084., 3088., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 19/01/2021 00:30:00 - 19/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2926881

"İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır."

NO: 2926892

"İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1134., 1135. sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır."

NO: 2925773

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 907., 912., 913., 914., 946. sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949353

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949361

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2941393

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 411., 412., 413., MANDIRA sk bölgelerinde 19/01/2021 11:00:00 - 19/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2951406

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951428

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.DİLEK, MİS, TÜLAY sk bölgelerinde 19/01/2021 12:00:00 - 19/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2925437

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BAĞDAŞ, DESTEK, DUYGU, HALİL RAHMAN, SAKARYA, SÖNMEZAY sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951390

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948690

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SELAMET, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950521

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, ŞEVKETPAŞA sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925438

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEKAN, DEMİRBAŞ, DEVİR, DÜZENLİ, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 19/01/2021 12:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2945356

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 1.ŞEFTALİ, KARADUT, KİRAZ, LEYLEK, VİŞNE sk / FEVZİ ÇAKMAK mah ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, KAYA, TAĞMAÇ, ŞEHİT REŞİT AKBABA sk / KANARYA mah ALAKARGA, ANADOLU, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, GÜVERCİN, LEYLEK, MAVİKUŞ sk / SULTAN MURAT mah 1.TRAKYA, 1.ŞEFTALİ, 2. GAZİ, 2101., 3.ENGİN, 7.GÜL, ANADOLU, EDİP, KAYA, KISA ANADOLU, MİS, OYUKLU, YENİ PARK sk bölgelerinde 19/01/2021 00:01:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945368

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SULTAN MURAT mah sk bölgelerinde 19/01/2021 00:01:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950508

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2950497

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE, DEREBOYU 2 sk / PINAR mah DIŞBUDAK, YOSUN sk bölgelerinde 19/01/2021 01:00:00 - 19/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925998

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah KEVSER, NADİRE ÇIKMAZI, NALBANT ÇEŞME., ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950501

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950498

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AMBAR , AĞAÇKAKAN sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2942305

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, HALKEVİ, MEVSİM, NADİDE, NEHİR, NOYAN, NİLAY, NİLGÜN, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, SIRAT, SİNEM, TÜTEN, YEŞİLYURT, ÜNVER, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 19/01/2021 00:30:00 - 19/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2929032

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 19/01/2021 00:30:00 - 19/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2942308

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BEYAZIT, BORA, EBRU ELA, EGE, NADİDE, NİLAY, SIRAT, SÜLEYMAN GİRGİN, YETKİN, ÇİĞ, ÖZMEN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 19/01/2021 02:30:00 - 19/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2952327

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 19/01/2021 09:30:00 - 19/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2925411

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, PİYANGO, RUMELİ, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, VALİ KONAĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI, ŞAİR NİGAR, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, VALİ KONAĞI, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 19/01/2021 00:00:00 - 19/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925413

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk / MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR sk / TEŞVİKİYE mah AKKAVAK, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 19/01/2021 03:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949323

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah DÖNMEZ, GÜNEY 1, RÜYA, YAĞMUR, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2948371

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER, MİNE, SAKIZ, VEFA POYRAZ, YILDIZLAR, YONCA sk bölgelerinde 19/01/2021 00:05:00 - 19/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948386

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 19/01/2021 03:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2929173

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 1410/3., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2929330

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 19/01/2021 12:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 2928366

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 76., 85/10., 85/11., 85/4., 85/7. sk bölgelerinde 19/01/2021 02:00:00 - 19/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.