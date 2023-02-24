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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa: "İstanbul'a şu an dışarıdan kimse gelmiyor"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "İstanbul'a şu an dışarıdan kimse gelmiyor ama kendi içinde de bir deprem riski olduğu için vatandaşlar, daha sağlam zemin ve daha yeni bina, daha güvenli bir alana gitme ihtiyacı duyuyorlar. Bu psikoloji hakim. Hali vakti yerinde olanlar iki üç katlı villa tipi evlere geçiyor. İstanbul'da henüz yoğunluğu yaşamıyoruz. Bu 6 ay sonra başlayacak" dedi. Emlakçılar ise şehir içinde de deprem korkusu nedeniyle hareketliliğin başladığını, insanların özellikle eski evlerden taşındığını ve fiyat artışı olduğunu söyledi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa:
DHA

Depremin etkilediği bölgelerden ayrılanların bir kısmı çevre illere, bir kısmı ise ülkenin farklı bölgelerine yerleşti. Buna bağlı olarak Türkiye'nin birçok noktasında kira ücretlerinde de artış yaşanmaya başladı. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ve İstanbul'da hizmet veren emlakçılar, İstanbul'daki gayrimenkul durumu, taşınmalar ve fiyat artışları hakkında konuştu.

"BİRKAÇ MÜNFERİT OLAY DIŞINDA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ŞEY YOK"

Henüz İstanbul'a net bir yansımanın olmadığını söyleyen, İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Bölgeden gelenler daha çok eş, dost, akraba yanına ve bazı kamu kurumlarının ve hayırseverlerin tahsis ettiği geçici ikametlere geliyorlar. İstanbul şu an deprem dolayısıyla yoğun bir göç almıyor. Fiyat yükselişi psikolojik olarak diğer illerdeki o yükselişler gibi İstanbul'da da dedikodu başladı. Birkaç münferit olay dışında gözle görülür bir değişim yok. Biz de zaten buna müsaade etmek istemiyoruz. 30 ilden oda başkanları olarak 'Fahiş fiyata aracı olmayacağız' diyerek ortak deklarede bulunduk. Birçok emlakçı da hizmet bedeli almıyor" dedi.

"YOĞUNLUK 6 AY SONRA BAŞLAYACAK"

Aşa, "İstanbul'a şu an dışarıdan kimse gelmiyor ama kendi içinde de bir deprem riski olduğu için vatandaşlar, daha sağlam zemin ve daha yeni bina, daha güvenli bir alana gitme ihtiyacı duyuyorlar. Bu psikoloji hakim. Hali vakti yerinde olanlar iki üç katlı villa tipi evlere geçiyor. İstanbul'da henüz yoğunluğu yaşamıyoruz. Bu 6 ay sonra başlayacak. İnsanlar, kaldıkları akrabalarının yanından ayrılacak. Kalıp kalmayacağına karar verecek. O zaman İstanbul'da asıl piyasa oluşacak. Kaldı ki İstanbul'da deprem söylentisi olduğu için insanlar bu tarafa gelmek istemiyor. İstanbul'u tehlike görüp gelmek istemiyorlar. İstanbul içinde ise şu an Arnavutköy ve Başakşehir biraz daha ön plana çıkıyor, zemin sağlam, çoğu da yeni bina stokları. Taşınmalar daha çok merkez ilçelerden ve eski bina olan bölgelerden. Deprem riski biraz daha fazla olan Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü'nün sahil kesimleri. Şişli, Fatih ve Beşiktaş gibi eski binaların yoğun olduğu bölgelerden bir düşünceleri var insanların. Fakat yoğun bir şekilde ev arayışı da yok" İfadelerini kullandı.

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