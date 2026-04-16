        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Filarmoni Orkestrası, AKM'de mum ışığında konser verdi

        İstanbul Filarmoni Orkestrası, AKM’de mum ışığında konser verdi

        İstanbul Filarmoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirdiği "Mum Işığında Senfonik Gala: Sibelius & Şehrazad" konseriyle dinleyicilere etkileyici bir sanat deneyimi sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 17:57 Güncelleme:
        İFO, AKM'de mum ışığında konser verdi

        İstanbul Filarmoni Derneği bünyesinde faaliyet gösteren orkestra, özel projede klasik müziği mum ışığı atmosferiyle buluşturdu. 75 kişilik tam kadro filarmoni orkestrasının, bu ölçekte bir salonda ve mum ışığı konseptiyle Türkiye’de ilk kez sahne aldığı gece, yaklaşık 3000 mum ışığının aydınlattığı sahnesiyle izleyicilerde derin bir etki bıraktı.

        GECENİN MERKEZİNDE İKİ BAŞYAPIT VARDI

        Konser programında, keman repertuvarının en çarpıcı eserlerinden Jean Sibelius’un Re minör Keman Konçertosu, Op.47, genç virtüöz Elvin Hoxha Ganiyev’in yorumuyla seslendirildi. Teknik zorlukları ve duygusal derinliğiyle öne çıkan eser, dinleyiciden büyük alkış aldı.

        Gecenin bir diğer önemli eseri ise Nikolay Rimski-Korsakov’un Şehrazad Senfonik Süiti, Op.35 oldu. Doğu masallarının büyülü dünyasını müzikle sahneye taşıyan eser, orkestranın güçlü yorumu eşliğinde atmosferin en etkileyici anlarını yarattı.

        KONSER ÖNCESİ BULUŞMA

        Konser öncesinde İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı ve sanat tarihçisi Atilla Tuna tarafından gerçekleştirilen özel seminer ve kokteyl etkinliği düzenlendi. Bu deneyim kapsamında katılımcılar, eserlerin tarihsel ve kültürel arka planına dair kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

        "Stresli bir hayat yaşıyorum"