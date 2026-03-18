İstanbul Film Festivali'nin gala filmleri açıklandı

        Giriş: 18.03.2026 - 15:27 Güncelleme:
        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        Festivalin Belgesel Kuşağı, Genç Ustalar, Heyula ve Dünden Bugüne Klasikler bölümlerinin ardından, sezonun merakla beklenen yıldızlarla dolu filmlerini festival izleyicisiyle buluşturan

        N Kolay Galaları ve dünya sinemasının en yeni ve nitelikli örneklerini bir araya getiren Devriâlem bölümünde yer alan filmler de açıklandı.

        FESTİVALİN YILDIZLARI N KOLAY GALALARI’NDA BULUŞUYOR

        N Kolay Galaları filmleri arasında başrollerinde Paul Dano, Jude Law ve Alicia Vikander’in yer aldığı siyasi gerilim Kremlin’in Büyücüsü, festivalin açılışında da gösterilecek olan, Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı Üç Veda; Tony Leung Chiu-Wai, Enzo Brumm, Léa Seydoux gibi yıldızların yer aldığı Sessiz Dost; Anne Hathaway ile Michaela Coel’un ABD vizyonuyla eş zamanlı festivalde gösterilecek olan gerilim filmi Mother Mary, Altın Lale Yarışması jüri başkanı David Mackenzie’nin Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Gala bölümünde dünya prömiyerini yapan, Aaron Taylor-Johnson ile Theo James’in başrollerini paylaştığı Fuze: Fünye, festivalin bu yılki Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan İtalyan belgesel ustası Gianfranco Rosi’nin Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan filmi Pompei: Bulutların Altında, Steven Soderbergh’in Ian McKellen ve Michaela Coel’in başrollerinde olduğu son filmi The Christophers, Gore Verbinski’nin oyuncu kadrosunda Sam Rockwell, Juno Temple’ın yer aldığı komedi aksiyon filmi İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme; Angelina Jolie ve Louis Garrell’li Alice Winocour filmi Moda bu bölümün öne çıkan filmlerinden.

        N KOLAY GALALARI

        Kremlin’in Büyücüsü / The Wizard of Kremlin - Yön: Olivier Assayas

        Katta Cinayet / Murder in the Building - Yön: Rémi Bezançon

        Üç Veda / Three Goodbyes - Yön: Isabel Coixet

        Sessiz Dost / Silent Friend - Yön: Ildiko Enyedi

        Nirvanna The Band The Show The Movie - Yön: Matt Johnson

        Mother Mary - Yön: David Lowery

        Fuze: Fünye / Fuze - Yön: David Mackenzie

        Pompei: Bulutların Altında / Pompei: Below the Clouds - Yön: Gianfranco Rosi

        The Christophers - Yön: Steven Soderbergh

        İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme / Good Luck, Have Fun, Don’t Die - Yön: Gore Verbinski

        Normal - Yön: Ben Wheatley

        Moda / Couture - Yön: Alice Winocour

        FESTİVALLE ON BİR GÜNDE DEVRİÂLEM

        Devriâlem bölümünde ise 2025 Karlovy Vary Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü’nü kazanan, Soheil Beiraghi imzalı Feryat, 2026 Sundance Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü’yle dönen Savaş Zamanı Boşanmak, Claire Denis’nin yönettiği Bekçilerin Çığlığı, 2025 Venedik Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi İş Başında, bu yıl Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Nina Roza ve En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan, başrolünde Anders Danielsen Lie’nin olduğu Everybody Digs Bill Evans, başrolünü Isabelle Huppert’in üstlendiği Dünyanın En Zengin Kadını, Anders Thomas Jensen’in yönettiği, Mads Mikkelsen’in başrolünde olduğu Son Viking, Kent Jones imzalı, Willem Dafoe’nun başrolü üstlendiği Geç Gelen Şöhret, 2026 Berlinale açılış filmi İyi Erkek Yok, 2025 Venedik Film Festivali İzleyici Ödülü sahibi Malaga Sokağı ile 2025 Locarno Film Festivali Bağımsız Eleştirmenler Jürisi’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan ve aynı yıl Saraybosna’da En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülen Sorella Di Clausura öne çıkıyor.

        DEVRİÂLEM

        Amir’in Kararı / Inside Amir - Yön: Amir Azizi

        Boşluğa Hitap / Sermon to the Void - Yön: Hilal Baydarov

        Feryat / Bidad - Yön: Soheil Beiraghi

        Savaş Zamanı Boşanmak / How to Divorce During the War - Yön: Andrius Blazevicius

        Alter Ego - Yön: Nicolas Charlet, Bruno Lavaine

        Şehrin En Yalnız Adamı / The Loneliest Man in Town - Yön: Tizza Covi, Rainer Frimmel

        İki Laborantın Yorgun Saatleri / The Weary Hours of Two Lab Assistants - Yön: Burak Çevik

        Comédie-Française / De la Comédie-Française - Yön: Martin Darondeau, Bertrand Usclat

        Bekçilerin Çığlığı / The Fence - Yön: Claire Denis

        İş Başında / At Work - Yön: Valérie Donzelli

        Nina Roza - Yön: Geneviève Dulude-De Celles

        Arkadaşım Eva / My Friend Eva - Yön: Cesc Gay

        Mahi - Yön: Elias Giannakakis

        Everybody Digs Bill Evans - Yön: Grant Gee

        Dört Eksi Üç / Four Minus Three - Yön: Adrian Goiginger

        Son Viking / The Last Viking - Yön: Anders Thomas Jensen

        Geç Gelen Şöhret / Late Fame - Yön: Kent Jones

        Dünyanın En Zengin Kadını / The Richest Woman in the World - Yön: Thierry Klifa

        Made in EU - Yön: Stephan Komandarev

        Baharda Altı Gün / Six Days in Spring - Yön: Joachim Lafosse

        Connemara - Yön: Alex Lutz

        Yeryüzü Şarkısı / Earth Song - Yön: Erol Mintaş

        Sorella Di Clausura - Yön: Ivana Mladenovic

        İyi Erkek Yok / No Good Men - Yön: Shahrbanoo Sadat

        Malaga Sokağı / Calle Málaga - Yön: Maryam Touzani

        Zafere Doğru / To The Victory! - Yön: Valentyn Vasyanovych

        Kurt, Tilki ve Leopar / The Wolf, The Fox and The Leopard - Yön: David Verbeek

        FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ BELİRLENDİ: THREE GOODBYES / ÜÇ VEDA

        İstanbul Film Festivali’nin açılış galasında Katalan yönetmen Isabel Coixet’in Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi Three Goodbyes / Tre ciotole / Üç Veda gösterilecek. Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı Üç Veda, yönetmen Coixet’e göre “geride bıraktığımız tatlı, insanca şeyleri” konu alan duygusal bir dram.

        Festival programının tamamı 23 Mart Pazartesi günü yapılacak basın toplantısının ardından film.iksv.org adresinde yayımlanacak.

        FESTİVAL BİLETLERİ 27 MART CUMA GÜNÜ SATIŞTA

        Festival biletleri 27 Mart Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktaları üzerinden genel satışa sunulacak.

        Siyah Lale Kart üyeleri 24 Mart Salı 10.30’da; Beyaz Lale Kart üyeleri 25 Mart Çarşamba 10.30’da; Kırmızı Lale Kart üyeleri 26 Mart Perşembe 10.30’da biletlerini öncelikli olarak satın alabilecek.

