İstanbul Finans Merkezi'nde yangın çıktı: Halkbank'tan açıklama geldi
İstanbul Finans Merkezi'nde bodrum katında yangın çıktı. Halkbank konuyla ilgili "Ana binamızın -5. bodrum katında, depo alanında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Halkbank ana binasının -5. bodrum katında saat 04.18'de depo alanında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınırken konu ile ilgili Halkbank’tan açılama geldi.
Halkbank'ın açıklaması şöyle:
"02 Aralık 2024 tarihinde saat 04.18'de (mesai saatleri dışında) İstanbul Finans Merkezi (İFM) ana binamızın -5. bodrum katında, depo alanında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıkmıştır.
Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.
Olayda hiçbir yaralanma yaşanmamış olup, binamızda güvenlik açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
Bankamız hizmetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."