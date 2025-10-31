İstanbul Finans Merkezi'ne uluslararası arenadan 4 ödül

İFM'den yapılan açıklamaya göre gayrimenkul sektörünün en saygın organizasyonlarından biri kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri, sahiplerini buldu.

Bu yıl Türkiye’yi temsil eden İstanbul Finans Merkezi, farklı kategorilerde elde ettiği 4 ödülle büyük bir başarıya imza attı. İstanbul Finans Merkezi, Türkiye’de "En İyi Karma Kullanım Projesi" ve "En İyi Ofis Geliştirme" kategorilerinde, Avrupa'da ise "En İyi Ticari Yüksek Yapı" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca İFM Alışveriş Merkezi (AVM) de "En İyi Perakende Geliştirme" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Yerli ve yabancı, finansal olan ve finansal olmayan kuruluşlara küresel standartlarda bir ekosisteme ve tüm dünya pazarlarına kolay erişim sunan İFM, Türkiye'nin en stratejik projelerinden biri olarak ön plana çıkarken bu ödüllerle birlikte yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en seçkin gayrimenkul projeleri arasında yerini aldı. Uluslararası jüri tarafından değerlendirilen projeler, tasarım kalitesi, sürdürülebilirlik kriterleri, kullanıcı deneyimi ve mimari mükemmellik açısından titizlikle incelendi.