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İstanbul global finans merkezleri listesinde 13 sıra geriledi

Küresel çapta 120 finans merkezinin sıralandığı Global Finans Merkezleri Endeksi'nin (GFCI) 33'üncüsünde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Dünya Bankası, Ekonomist İstihbarat Birimi, OECD ve Birleşmiş Milletler verilerine göre hazırlanan endekste, New York global finans merkezleri sıralamasında ilk sırada yer alırken, Londra ikinci, Singapur ise üçüncü basamakta yer aldı. Bu yıl Chicago, Boston ve Seoul'in ilk 10'a girmesi ile, Paris, Shenzhen ve Pekin'in ilk 10 dışı kaldığı listede, İstanbul 13 sıra birden geriledi

İstanbul global finans merkezleri listesinde 13 sıra geriledi
HABERTURK.COM

Dünya çapında 120 finans merkezi için gelecekteki rekabet gücü ve sıralamalarına ilişkin değerlendirmeler sunan Global Finans Merkezleri Endeksi'nin (GFCI) 33'üncüsü yayınlandı.

Shenzhen'deki Çin Kalkınma Enstitüsü (CDI) ve Londra'daki Z/Yen Partners işbirliği ile hazırlanan endekste, yatırımcılar için değerlendirmeler yer alıyor.

GFCI, Dünya Bankası, Ekonomist İstihbarat Birimi, OECD ve Birleşmiş Milletler verilerinden sağlanan 153 parametreye göre hazırlanıyor.

Endekste yer alan sonuçlara göre, New York global finans merkezleri sıralamasında ilk sırada yer alırken, Londra ikinci, Singapur ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Dördüncü sırada Hong Kong yer alırken, bu yıl Chicago, Boston ve Seoul sıralamada ilk 10'a giren finans merkezleri arasında yer aldı. Bu kentlerin ilk 10'a girmesi ile Paris, Shenzhen ve Pekin listede ilk 10 dışında kaldı.

BATI AVRUPA VE ASYA'DA SINIRLI YÜKSELİŞ

Batı Avrupa'da Londra liderliğini sürdürürken, 7 kent ise ilk 20'de yer aldı. Guernsey ve Reykjavik ise 10 basamak birden atlayarak dikkat çekti. Batı Avrupa geneli ise listede yüzde 0.18 oranında yükseldi.

Asya'da ise 16 başlıca finans merkezi listede alt basamaklara geriledi. Bölgedeki 14 merkez ise sıra atladı.

Bu bölgede Singapur listenin tepesinde yer alırken, Hong Kong ve Şangay da dünya sıralamasında ilk 10'da yer aldı. Asya geneli ise listede yüzde 0.17 oranında sınırlı bir ilerleme kaydetti.

KUZEY AMERİKA'DA ST PAUL İLK KEZ LİSTEDE

Kuzey Amerika'da Chicago ile Boston, New York, San Francisco ve Los Angeles'in da dahil olduğu dünya sıralamasında ilk 10'unda yer aldı.

Kanada'da Vancouver 9 sıra birden atlarken, Atlanta ve San Diego ise 10 sıradan fazla yükseldi. Minneapolis/St Paul ise endekste ilk kez yer aldı.

İSTANBUL 13 SIRA GERİLEDİ

Endeksin Doğu Avrupa-Orta Asya'da finans merkezleri sıralamasında ise, liderliği Prag ve Varşova aldı.

Bölgedeki 16 merkezden 10'u sıra kaybederken, Atina, Sofya ve Riga 10 sıra birden yükseldi. Bu bölgeye dahil olan finans merkezlerinden Moskova ve İstanbul ise 10 sıradan fazla düşüş yaşadı.

İstanbul endeksin bir önceki versiyonuna göre 13 sıra birden gerileyerek 90'ıncı sırada yer aldı. İstanbul geçen yıl da endekste 13 sıra kaybı yaşayarak 64'üncü sıradan 77'inci sıraya gerilemişti.

ORTA DOĞU'DA İLK İKİ SIRA DEĞİŞMEDİ

Orta Doğu-Afrika bölgesinde ise, Dubai ve Abu Dhabi küresel sıralamada gerilese de, kendi bölgelerinde ilk iki sırada olmayı sürdürdü. Kasablanka Afrika'da ipi göğüslerken, Mauritius ve Riyad 10 sıra birden yükseldi.

GFCI'nın Latin Amerika'yı mercek altına aldığı sıralamasında ise, sadece Panama üst sıralara çıkabildi. Cayman Adaları, Santiago ve Bermuda bölgedeki liderliklerini sürdürdü. Bermuda, Mexico City, Sao Paulo, Rio de Janeiro, British Virgin Islands, ve Bogota 10 sıra kadar geriledi.

FINTECHLERDE İLK 10 DEĞİŞTİ

Fintech girişimlerini de araştırmaya konu edinen endeks, 114 merkezin fintechler için elverişli olduğunu bildirdi.

Fintech sıralamasında New York ilk sırada yer alırken, onu San Francisco takip etti. Londra'nın üçüncü sıraya yükseldiği endekste, Shenzhen üç sıra birden atlayarak dördüncü sıraya yerleşti.

Los Angeles, Boston, Chicago ve Şangay ilk 10'da yer almayı sürdürürken, Singapur ve Washington ilk 10'a girdi ve Pekin ile Hong Kong'un ilk 10 dışında kalmasına yol açtı.

İstanbul ise, fintech sıralamasında ise küresel merkezler arasında 4 sıra atlayarak 64'üncü sırada yer aldı.

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