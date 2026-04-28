        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul haberleri: Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu: 119 gözaltı kararı

        Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu: 119 gözaltı kararı

        İstanbul'da eğlence mekanları ve çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilince 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 89 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75'i tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Kadıköy'de operasyon: 78 tutuklama
        Kadıköy’de eğlence mekanları ve çevresindeki çeşitli iş yerlerinde uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 89 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 75'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KADIKÖY'DE OPERASYON

        DHA'daki habere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Kadıköy’de başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanları ile çevresinde bulunan alkol satışı yapılan bayiler, kuaförler, bijuteri ve gıda işletmelerinde bazı kişilerin, müşteri olarak gelenlere uyuşturucu sattıkları belirlendi.

        Ayrıca sokak satıcılarının da bölgedeki yoğunluktan faydalanarak, söz konusu işletmelerin içinde ve çevresinde uyuşturucu ticaretini sürdürdüğü tespit edildi.

        89 KİŞİ GÖZALTINDA

        Soruşturma kapsamında, 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 iş yerinin işletme sahipleri, sorumlu müdürleri, çalışanları ile iş yeri çevresinde uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen toplam 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 89 kişi gözaltına alındı.

        75 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

