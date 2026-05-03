        Haberler Gündem Güncel İstanbul haberleri: O anlar kamerada! Başına direk düşen turist, 1 hafta sonra hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Başına direk düşen turist, 1 hafta sonra hayatını kaybetti

        İstanbul Şişli'de sürücünün bayılması sonucu kontrolden çıkan otomobil, direğe çarptı. Devrilen direk yoldan geçen Mısırlı turistin üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak beyin kanaması nedeniyle 1 hafta sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Başına direk düşen turist kurtarılamadı
        Şişli’de iddiaya göre sürücü Nil S.‘nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı. Direk, karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turist, kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre kaza; 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nil S. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre sürücü direksiyon başında bayıldı.

        DİREĞE ÇARPTI

        Hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı.

        DİREK TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

        Çarpmanın etkisiyle, trafik ışığının bulunduğu direk, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üstüne devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KALP MASAJI YAPILDI

        Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.

        PANİK ANLARI KAMERADA

        Turistin bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TEDAVİYE ALINDI

        Yaralanan Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Turist olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kazaya karışan sürücü Nil S., "Taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

        SERBEST BIRAKILDI

        Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

