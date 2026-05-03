O anlar kamerada! Başına direk düşen turist, 1 hafta sonra hayatını kaybetti
İstanbul Şişli'de sürücünün bayılması sonucu kontrolden çıkan otomobil, direğe çarptı. Devrilen direk yoldan geçen Mısırlı turistin üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak beyin kanaması nedeniyle 1 hafta sonra hayatını kaybetti
Şişli’de iddiaya göre sürücü Nil S.‘nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı. Direk, karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turist, kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'daki habere göre kaza; 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nil S. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre sürücü direksiyon başında bayıldı.
DİREĞE ÇARPTI
Hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı.
DİREK TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle, trafik ışığının bulunduğu direk, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üstüne devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALP MASAJI YAPILDI
Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.
PANİK ANLARI KAMERADA
Turistin bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Turist olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kazaya karışan sürücü Nil S., "Taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.