İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağını duyurdu.
İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı.
İmamoğlu,"Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" dedi.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2023
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" demişti.
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