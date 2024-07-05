İstanbul'da sağanak ne kadar sürecek?
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinde İstanbul'da başlayan sağanak yağmurun, saat: 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Burdur, Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde de şiddetli sağanak beklendiği bildirildi
Kentin Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla'da kısa süreli sağanak etkili oldu.
Beykoz Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde de sağanak nedeniyle vatandaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığındı.
Avrupa Yakası'nda ise başta Sarıyer olmak üzere Boğaz ve çevresinde aralıklarla yağış görüldü. Fatih'te de bazı bölgelerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Yağışın da etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerleyebildi. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da görülen sağanak yağışın, öğleden sonra saat: 15.00'e kadar sürecek.
AA'da yer alan habere göre öte yandan Burdur, Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.