Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.921,56 %-1,45
        DOLAR 44,5352 %-0,15
        EURO 52,1644 %0,81
        GRAM ALTIN 6.922,36 %2,56
        FAİZ 42,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,09 %6,09
        BITCOIN 71.788,00 %3,58
        GBP/TRY 59,8601 %0,90
        EUR/USD 1,1704 %0,94
        BRENT 93,04 %-14,89
        ÇEYREK ALTIN 11.318,62 %2,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 6 Nisan tarihinde 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazelediğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti

        Giriş: 08.04.2026 - 09:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havalimanı metrosunda yeni rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın 6 Nisan tarihinde 45 bin 981 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

        Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın daha önce 16 Şubat’ta 44 bin 467 yolcu, 3 Nisan’da 44 bin 887 yolcu ile rekor sayıda yolcu taşıdığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kâğıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik.” dedi.

        Birçok “en”i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nın İstanbul’un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Türkiye’nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5’i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Galatasaray kritik virajda!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hastaneye kaldırıldı
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
