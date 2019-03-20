İşte Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in "Japonya, Hindistan, Umman, Suud’dan yeni havayolları" başlıklı yazısı:
İstanbul Havalimanı’nın Nisan’da tam kapasite hizmete girmesiyle birlikte dünyanın çeşitli yerlerinden bir çok havayolu da İstanbul’a uçmaya hazırlanıyor. Çoğu ilk defa Türkiye’ye uçacak olan bu havayollarının haberleri de zaman zaman medyaya yansıyor. Ben size birkaçını anlatabileceğim. Belli aşamaya gelmiş ve dikkat çekenleri.
Yıllarca Türkiye-Japonya arasında sadece Türk Hava Yolları (THY) uçtu. Japonya’dan ise hiçbir havayolu İstanbul’a sefer koymadı. Önemli bir kaynaktan aldığım habere göre Japon All Nippon Airways (ANA) yeni meydana uçmak için çalışmalarında önemli bir noktaya gelmiş durumda. Tokyo-İstanbul ve sonra başka şehirler yeni havalimanıyla birlikte devreye girecek gibi görünüyor.
Suudi Arabistan’ın elit, butik özel bir şirketi olan Saudia Gulf Airlines Ekim’den itibaren Damman-İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlayacak.
Daha önce Oman Air’i Türkiye’ye getiren Katera Turizm Grubu CEO'su Kayhan Çolakel bu defa Umman’ın bayrak taşıyıcı, düşük maliyetli (low coast) havayolu şirketi Salam Air’i Türkiye getiriyor. Çolakel, Airbus 320 uçaklarla yapılacak seferlerin, ramazandan önce haftada 3 gün, sonrasında günlük olarak İstanbul Sabiha Gökçen, 1 Haziran’dan itibaren Trabzon’a haftada 3 gün olarak gerçekleşeceğini söyledi.
Ayrıca bana gelen bilgilere göre Hindistan’ın en büyük havayollarından SpiceJet de Türkiye’ye uçma hazırlıkları yapan şirketlerden birisi. Daha önce Hindistan’dan düşük maliyetli İndigo’nun uçuşlara başlayacağı açıklanmıştı. SpiceJet ise Yeni Delhi, Mumbai ve Ahmedabad’tan Türkiye’nin farklı şehirlerine sefer yapmak için hazırlanıyor.
Görüldüğü üzere bu yaz bayağı renkli geçecek...
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