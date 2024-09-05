İstanbul Havalimanı'nda 20 bin canlı sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, 29 Ağustos 2024 tarihinde Rusya'dan İstanbul Havalimanı’na gelen yabancı uyruklu yolcudan şüphelendi. Yolcunun valizleri gümrük ekipleri tarafından X-Ray cihazında arandı. Yapılan kontrollerde bir valizin içinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi. Bunun üzerine gümrük ekipleri durumu Arnavutköy Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerine bildirildi.

SÜLÜKLERE EL KONULDU Yapılan incelemede Rusya vatandaşının, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında korunan canlı tıbbi sülükleri ülkeye yasadışı sokmaya çalıştığı tespit edildi. REKLAM Şahsın CITES belgesi ibraz edememesi üzerine, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 19 kilogram ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülüğe el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından bu sülüklerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi ve usulüne uygun yöntemlerle bertaraf edildi.