Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın ev sahipliğinde turizm sektörünün üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Baltalimanı Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda; İstanbul’un genel güvenliği ve turizm güvenliği ile ilgili dünyanın önemli başkentleri ile mukayeseler yapılmak suretiyle kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

DÜNYA METROPOLLERİNDEN DAHA GÜVENLİ

Kamuoyuna ilk kez yansıyan verilere göre İstanbul öldürme, yaralama, gasp, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık alanlarında, Yunanistan Atina, Almanya Berlin, Kolimbiya Bogato, Belçika Brüksel, İngiltere Londra, Amerika New York, Avusturya Sidney, İsveç Stokhholm ve Hindistan Yeni Delhi gibi ülkelerin metropollerine göre yapılan araştırmalarda en güvenli şehir olduğu ortaya çıktı.

"İSTANBUL DAHA İYİ DURUMDA"

Çalışkan, "Yapılan çalışmalarda şehirlerin suç oranları, resmi olarak istatistiki veri paylaşımında bulunan kamu kurumlarına ait açık kaynaklara bakıldığında, suçların, ülkemiz kanunlarındaki karşılıkları saptanarak, aynı yıla ait resmi veriler ile karşılaştırması yapıldığında, İstanbul'un bu konularda diğer ülkelere göre çok bariz bir şekilde iyi olduğu gözükmekte" dedi.

TURİSTİK ALANLAR DRONE DEVRİYELERE EMANET

Çalışkan şöyle devam etti: "Drone devriyesi, öncelikli pilot bölge seçilen Fatih ve Esenyurt ilçelerinde faaliyete başladı.

Fatih bölgesinde özellikle tarihi yarımadanın turistik potansiyelinin yüksek olduğu Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Meydanı ve Topkapı Sarayı çevresinde deneme uçuşları yapılmaya başlandı. Drone devriyesindeki amaç, mevcut denetlenecek olan bölgelerin kuş bakışı açıdan gözlemlenebilmesi, önemli etkinlik veya kalabalık turist gruplarının ziyaretleri esnasında bölgenin göz altında tutulmasıydı."

"TURİZM KALEKOLU KURULDU"



Çalışkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Turizmin yoğun olarak yaşandığı tarihi yarımadanın, turizme olan katkısı sebebi ile buraya özel güvenlik çözümü sağlamak amacıyla, Sultanahmet bölgesinde Sultanahmet Camii/Meydanı, Ayasofya Müzesi/Meydanı, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcının merkezine alan "Turizm Kalekolu" kuruldu. Tarihi ve turistik öneme sahip bu bölgelerde oluşacak olumsuz durum ve istenilmeyen olayların önüne geçebilmek amacıyla geniş kapsamlı birçok polis birimini ve personelini barındıran, uzman personelden oluşan, bölge hakimiyeti sağlayabilecek bir birim kuruldu. Sorumluluğunu bir İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü ve İlçe Müdür Yardımcısının üstlendiği Kalekolda, 3 grup halinde, her grupta 124 Personel (Çevik, Özel Harekat, Güven Timleri, Trafik Denetleme, Önleyici Hizmetler, Turizm, Fatih İlçe) 3 Zırhlı, 1 Trafik ekibi, 5 Yunus Unsuru görevlendirilmiş durumda."

TURİZM POLİSİ SOSYAL MEDYADA

Çalışkan daha sonra ise şu açıklamada bulundu: "Turistlerin ülkemize giriş yaptıkları andan itibaren karşılaşmaları muhtemel her türlü sorunun çözümü için Turizm Polisi'ne ulaşabilmelerini sağlayacak olan Turizm Şube Müdürlüğü Harekat ve Koordinasyon Merkezi'ne ait sabit ve mobil irtibat numaraları, mail adresi, whatsapp irtibatı ve Şube Müdürlüğünün faaliyetlerinin de paylaşıldığı resmi Instagram, twitter ve facebook hesablarında bilgilerinin yabancı dillerde yer aldığı broşürler hazırlanarak hem Hava ve Deniz limanlarında hem de turizm yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde turistlere dağıtımı yapılıyor."

TURİZM POLİSİ MOBİL UYGULAMASI

Çalışkan sözlerini şöyle noktaladı: "Öte yandan hazırlığına başlanan, kullanıcısına en yakın Turizm Polisi Noktasını, konsolosluk bilgilerini ve en yakın polis merkezini gösteren; Online ihbar yapılabilen, Turizm Polisi’nin irtibat bilgilerinin ve acil durum butonunun bulunacağı Turizm Polisi Mobil Uygulaması'nın aktif edilmesine dair çalışmalar da yapılmakta."

Yapılan toplantıya, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcı Murat Çetiner, İstanbul Emniyeti Turizm Şube Müdürü Erdem Kadıoğlu ve turizm alanında birçok yetkili katıldı.