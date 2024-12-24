İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Esenler’de uygulamaya katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Denetimler sırasında bir otomobil sigortasız şekilde trafikte olduğundan dolayı çekici ile götürüldü. Görevli polis memurlarından bilgi alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, vatandaşlarla da sohbet etti.