İslam inancında mühim bir yer tutan Ramazan ayı, bu yıl 23 Mart 2023 Perşembe günü başlıyor. Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul başta olmak üzere il il 30 günlük imsakiye takvimi de duyuruldu. İstanbul imsakiye Diyanet 2023 takvimi ile İstanbul sahur saati, iftar saati, imsak vakti ve teravih namazı saatleri de belli oldu. Buna göre, 2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Peki, İstanbul'da ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta? İşte, Diyanet İstanbul imsakiye 2023 ile İstanbul sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri...

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