İstanbul Jet’ten Dalaman’a 5 milyon Euro’luk yatırım

Havacılık sektöründe bulunan İstanbul Jet, büyümesini sürdürüyor. 100’ü aşkın ülkede, 500’e yakın meydanda hizmet veren İstanbul Jet, Dalaman Havalimanı Jet A1 Yakıt Depolama ve İkmal Tesisi yatırımını tamamlayarak, iş ortaklarının, çalışanlarının ve Dalaman ilçe protokolünün katılımıyla hizmete açtı.

5 milyon Euro yatırımla hayata geçen tesis, toplam 4 bin metrekare yüzölçümüne sahip bulunuyor. Havacılık sektörünün önde gelen yakıt tedarikçileri Petrol Ofisi ve THY-OPET’ ten sonra İstanbul Jet, Dalaman Havalimanı’nda üçüncü fiziksel tedarikçi olarak hizmet verecek. Toplam 2 bin 155 metreküp depolama alanı olan tesisin, JET A1 yakıt tedarikinin yüzde 90’ı STAR ve TÜPRAŞ rafinerilerinden sağlanacak.

HAVAYOLU VE ÖZEL JET UÇAKLARINA HİZMET VERECEK

İstanbul Jet, bu yeni yatırımıyla birlikte yerli ve yabancı tüm havayolu ulaşım hizmeti sağlayan uçak ve özel jetlere sunduğu JET A1 yakıt ikmal hizmetini daha da büyütüyor. Dalaman’daki yeni tesis, şirketin şu an faaliyette olmayan Antalya Havalimanı ile yakıt depolama ve ikmal hizmeti devam eden Alanya Gazipaşa Havalimanı’ndan sonra hizmete sunduğu üçüncü tesis oldu.

Hava yakıt tedarik hizmetini havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda özel kredi limitleri ve rekabetçi fiyat yapısı ile sunan İstanbul Jet; Petrol Ofisi, THY Opet, Shell, SOCAR (Star Rafineri), Air BP, OMV, Air Total, Repsol, Eni SPA ve diğer birçok ulusal ve uluslararası petrol şirketleri, yerel yakıt sağlayıcıları ve havalimanı hizmet sağlayıcılarından oluşan stratejik ilişki ağı sayesinde optimal tedarik zinciri yapısına sahip bulunuyor.