İstanbul Kahve Festivali başlıyor! İşte konser takvimi
İstanbul Kahve Festivali'nin 9'uncusu düzenleniyor. Festival kapsamında kahve tadımlarının yanı sıra konserler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival takvimi netlik kazanırken konuyla ilgili merak edilenlenleri haberimizde derledik. İşte 2023 İstanbul Kahve Festivali takvimi...
Her sene düzenlenen İstanbul Kahve Festivali için geri sayım sona erdi. Çeşitli etkinlikler, atölyeler, seminerler, kahve tadımları ve konserleri ile İstanbul Kahve Festivali takvimi netlik kazandı. Peki, İstanbul Kahve Festivali ne zaman, nerede, kimler sahne alıyor? İşte detaylar...
İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?
Bu sene İstanbul Coffee Festivali, 14-15-16-17 Eylül 2023 tarihinde Tersane İstanbul'da düzenleniyor olacak.
İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ TAKVİMİ
14 EYLÜL
14 Eylül / 20:00 KÖFN
21:00 Can Bonomo
15 EYLÜL
15 Eylül / 19:00 İkilem
20:00 Kolpa
21:00 Bedük