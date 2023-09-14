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        Haberler Gündem İstanbul Kahve Festivali konser takvimi: 2023 İstanbul Kahve Festivali ne zaman, nerede, kimler sahne alıyor?

        İstanbul Kahve Festivali başlıyor! İşte konser takvimi

        İstanbul Kahve Festivali'nin 9'uncusu düzenleniyor. Festival kapsamında kahve tadımlarının yanı sıra konserler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival takvimi netlik kazanırken konuyla ilgili merak edilenlenleri haberimizde derledik. İşte 2023 İstanbul Kahve Festivali takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:38
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        Her sene düzenlenen İstanbul Kahve Festivali için geri sayım sona erdi. Çeşitli etkinlikler, atölyeler, seminerler, kahve tadımları ve konserleri ile İstanbul Kahve Festivali takvimi netlik kazandı. Peki, İstanbul Kahve Festivali ne zaman, nerede, kimler sahne alıyor? İşte detaylar...

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        İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

        Bu sene İstanbul Coffee Festivali, 14-15-16-17 Eylül 2023 tarihinde Tersane İstanbul'da düzenleniyor olacak.

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        İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ TAKVİMİ

        14 EYLÜL

        14 Eylül / 20:00 KÖFN

        21:00 Can Bonomo

        15 EYLÜL

        15 Eylül / 19:00 İkilem

        20:00 Kolpa

        21:00 Bedük

        4

        16 EYLÜL

        16 Eylül / 20:00 Gökcan Sanlıman

        21:00 Göksel

        17 EYLÜL

        17 Eylül / 20:00 İkiye On Kala

        21:00 Jabbar

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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