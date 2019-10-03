İstanbullulara, yerli ve yabancı turistlere kahkaha attırma hayali üzerine 'Söyleyin de Beraber Gülelim' sloganıyla inşa edilen Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nin bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek. 2016'dan bu yana gerçekleştirilen festival; yaratıcısı, kreatif direktörü ve BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe'nin kahkaha attırma üzerine kurduğu hayaline her geçen yıl daha fazla kişiyi ortak ediyor.

Türk ve yabancı komedyenlerin sahne sanatlarını icra ettiği Türkiye'nin ilk uluslararası komedi festivali olma özelliğine sahip olan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, BKM organizasyonuyla bu yıl 13 Ekim - 3 Kasım arasında düzenlenecek.

Dünyanın pek çok ülkesinde süregelen uluslararası komedi festivalleri gibi uzun soluklu ve geleneksel bir yapıya zemin hazırlamış olmasının yanı sıra, komedinin her alanını kucaklayan bir platformla İstanbul'un uluslararası komedi festivalleri takviminde daimi yer almayı hedefleyen festival, 5 günle başlayıp 3 haftaya yayıldı.

Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü komedyenin katılımıyla gerçekleşecek olan festival, mizah temalı sergilerden keyifli komedi şovlara, özel konuklarla yapılan panellerden, komedi film gösterimlerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesine sahip. Festivalin ilk yılında toplam 20 bin bilet kesilirken bu sayı geçtiğimiz yıl 35 bine çıktı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre bu yıl aralarında Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Doğu Demirkol, Jess Robinson, Joe Sutherland'ın da aralarında olduğu tek kişilik gösterilerin yanı sıra tiyatro oyunları ve sahne şovlarına ev sahipliği yapacak olan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, aynı zamanda komedi yolculuğunda yola yeni çıkmış isimlere de seyirciyle buluşma fırsatı veriyor.

13 Ekim'de jonglör şovu ve Cem Yılmaz'ın 'Soru Cevap' adlı gösterisiyle başlayacak olan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, 3 Kasım'daki 5 etkinlikle sona erecek.