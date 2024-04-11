İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl da şehrin birçok tarihi noktaları rengarenk lalelerle süslendi. İstanbul Lale festivali kapsamında ziyaretçilere seyirlik manzaralar sunuluyor. Peki, İstanbul Lale Festivali nerede, ne zaman düzenlenecek? İşte, İstanbul Lale Festivali tarihleri ve mekanları...