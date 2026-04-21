        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul merkezli 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 73 gözaltı

        İstanbul merkezli 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 73 gözaltı

        İstanbul merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul ve İzmir'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları korku ve baskıyla dolandırdığı belirlendi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonrası kimlikleri tespit edilen şüpheliler eş zamanlı baskınlarla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:08 Güncelleme:
        20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 73 gözaltı
        İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayarak kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıklarını tespit etti.

        Şüphelilerin "Kimlik bilgileriniz kullanıldı", "Adınız terör örgütüne karıştı", "Hesabınızdan para çekildi" gibi gerçeğe aykırı beyanlarla mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturduklarını belirleyen ekipler, bu yöntemle kişileri ikna ederek dolandırıcılık eylemlerini organize ve planlı şekilde gerçekleştirdiklerini ortaya çıkardı.

        Çalışmaların ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 20 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 73 şüpheliyi yakaladı.

        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Arazi satışında sert düşüş
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
