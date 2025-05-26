İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 9 emniyetçiye soruşturma açıldı 3 kişi için tutuklama talebi
İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, 9 emniyet mensubu hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i etkin pişmanlıktan serbest kaldı, 3 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik kapsamlı soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 9 emniyet personeline yönelik operasyon gerçekleştirildi.
5 KİŞİ SERBET 3 TUTUKLAMA TALEBİ
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 5 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları üzerine serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
1 KİŞİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Operasyon kapsamında firari olan 1 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
SEVK YAZISINA ULAŞILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında şu bilgiler yer aldı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/231738 sayılı dosyası kapsamında yürütülmekte olan soruşturma dosyasında hakkında gözaltı kararı verilen 9 emniyet personelinden 3 tanesinin tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilme işlemlerine devam edildiği, 5 şahsın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları nedeniyle serbest bırakıldıkları, 1 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarılacağı bilgilerinize arz olunur.