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        Haberler Gündem İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 9 emniyetçiye soruşturma açıldı 3 şüpheliye tutuklama talebi! - En son haberler

        İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 9 emniyetçiye soruşturma açıldı 3 kişi için tutuklama talebi

        İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, 9 emniyet mensubu hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i etkin pişmanlıktan serbest kaldı, 3 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:09
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        İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik kapsamlı soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 9 emniyet personeline yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        5 KİŞİ SERBET 3 TUTUKLAMA TALEBİ

        Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 5 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları üzerine serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

        1 KİŞİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

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        Operasyon kapsamında firari olan 1 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

        SEVK YAZISINA ULAŞILDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında şu bilgiler yer aldı:

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/231738 sayılı dosyası kapsamında yürütülmekte olan soruşturma dosyasında hakkında gözaltı kararı verilen 9 emniyet personelinden 3 tanesinin tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilme işlemlerine devam edildiği, 5 şahsın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları nedeniyle serbest bırakıldıkları, 1 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarılacağı bilgilerinize arz olunur.

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