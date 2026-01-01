İstanbul Modern'e 750 bin ziyaretçi

İstanbul Modern, 2025 yılında yeni heykellerle zenginleştirdiği koleksiyon sergisinin yanı sıra “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye”, “İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu”, “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” ve “Ali Kazma: Aklın Manzaraları” sergilerine ev sahipliği yaptı. Müze, yılın son günlerinde sinema ve eğitim programlarının yanı sıra farklı coğrafyalardan video sanatına odaklanan “Uluslararası Sanatçı Filmleri” ile “BİENALSUR” u izleyicilerle buluşturdu.

Açılışından bu yana 9 koleksiyon sergisi, 86 süreli sergi, 46 fotoğraf sergisi ve 17 yurt dışı sergisi düzenleyen İstanbul Modern, 1 milyonun üzerinde çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu. Farklı disiplinlerden 3.600 etkinlik ve İstanbul Modern Sinema’da 4.100 film gösterimi gerçekleştirildi.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2025 yılı, İstanbul Modern için sanatın erişilebilirliğini güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. 750 bin ziyaretçimizi ağırlamanın yanı sıra 50 bin çocuğu ve genci ücretsiz eğitimlerle sanatla buluşturmak, müzemizin toplumla kurduğu bağı derinleştiriyor. Koleksiyon sergilerimiz, uluslararası işbirliklerimiz ve eğitim programlarımızla sanatın dönüştürücü gücünü her yaştan izleyiciye ulaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ömer Uluç sergini 500 bin kişi gezdi Yüzyılın önemli sanatçılarından Olafur Eliasson'un "Senin beklenmedik karşılaşman" sergisi, 2025'in ilk çeyreğine kadar izleyiciyle buluştu. Ardından, Türkiye'de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı Ömer Uluç sergisine ev sahipliği yapan İstanbul Modern, "Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisini 12 Aralık'ta tamamladı. Sergi açıldığı günden itibaren 500 bine yakın kişi tarafından gezildi. İstanbul Modern, 2025'in ikinci yarısında Ali Kazma'nın 2010'lu yıllardan bu yana kitap, kütüphane, edebiyat ve yazı kültürü üzerine ürettiği video ve fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren "Aklın Manzaraları" adlı kişisel sergisini açtı. Aynı yıl, İzzet Keribar'ın "Renklerin Yolculuğu", Chiharu Shiota'nın "Dünyalar Arasında" ve Renzo Piano'nun "Yerin Ruhu" sergileri de izleyiciyle buluştu. Eğitim programlarıyla 50 bin çocuk ve gence erişim Bugüne kadar 1 milyon çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimiyle buluşturan İstanbul Modern, 2025 yılında 50 bin çocuk ve genci sergi gezilerinin yanı sıra çeşitli öğrenme alanlarında sanatla buluşturdu. Müze koleksiyonundaki sanatçıların yapıtlarından ilhamla tasarlanan Keşif Alanı, doğa ve geri dönüşüm temalı atölyelerin yer aldığı Eco Art Lab ile bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı eğitim anlayışıyla gençleri ve yetişkinleri bir araya getiren Stüdyo STEAM, yıl boyunca ücretsiz eğitim programlarına ev sahipliği yaptı.

Okul öncesinden tüm Türkiye'ye uzanan eğitim programları İstanbul Modern, 2025 yılı boyunca sanat eğitiminde erken yaşta erişimi ve fırsat eşitliğini destekleyen programlarını sürdürdü. "Okul Öncesi Müzede" programı, 2–6 yaş grubundaki çocukların sanatı erken yaşta deneyimlemesini amaçlayarak ilk yılında 2 bini aşkın çocuğu ücretsiz eğitimlerle buluşturdu. Anne Çocuk Sanat Eğitimi Programı, İstanbul Modern Sanat Müzesi Prof. Dr. Münir Ekonomi Eğitim Fonu desteğiyle 2025 yılında büyüyerek devam etti. 4–6 yaş grubu çocuklar ve annelerine yönelik hazırlanan program ile sanatın birleştirici gücü İstanbul'un farklı ilçelerine taşındı ve maddi olanakları sınırlı ailelere sanatla tanışma fırsatı sunuldu. "Bir Hayalin İzinde" programı ise lise çağındaki 50 kız öğrencinin yaratıcılıklarını geliştirmeyi, sanatsal ifade becerilerini güçlendirmeyi ve sanat yoluyla desteklenmelerini amaçlayarak 2025'te ikinci yılını tamamladı. İstanbul Modern, bu yıl ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerinden güzel sanatlar mezunlarına yönelik "Sanat Yolunda" adlı yeni bir eğitim programı başlattı. Program bu yıl Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van'da atölye çalışmalarıyla başladı ve çevrimiçi eğitimlerle devam etti. Katılımcılar modern ve çağdaş sanatın tarihsel gelişimi ve farklı disiplinlerle ilişkisini ele alan seminer ve panellere katıldı, atölyelerde sanatçılar eşliğinde bakış açılarını geliştirme fırsatı buldu.