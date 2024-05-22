İstanbul Müzik Festivali İlyun Bürkev konseriyle başladı

52. İstanbul Müzik Festivali’nin açılışı dün akşam genç Piyanist İlyun Bürkev konseriyle AKM İstanbul’da gerçekleşti. Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği tören İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin de izleyici olarak yer aldığı konser müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Henüz 4 yaşındayken başladığı müzik eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde devam eden İlyun Bürkev, hem yurtiçinde hem yurtdışında elde ettiği başarılarla adından çokça söz ettiriyor. Genç yetenek, geçtiğimiz sezonu Bonn Klasik Filarmoni eşliğinde Berlin Konzerthaus’tan başlayan 11 konserlik Almanya turnesiyle açtı.

Bürkev dün akşam ise 52. İstanbul Müzik Festivali açılışında İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. 15 yaşındaki Bürkev, Şef Cem Mansur yönetiminde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, piyano repertuvarının başyapıtlarından Grieg'in tutkulu ve oyuncu Piyano Konçertosu'nu icra etti. Verdi’nin Otello Operasının 3. Perdesi için bestelediği “Danslar” ile Çaykovski’nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü’nün de yer aldığı program, gençliğin enerjisi ve müziğin büyüsüyle dopdolu bir açılışla bir kez daha yazı müjdeledi. Konser öncesinde klasik müzik dünyasının duayenlerinden Cem Mansur’a İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edildi.