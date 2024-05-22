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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Müzik Festivali İlyun Bürkev konseriyle başladı

        İstanbul Müzik Festivali İlyun Bürkev konseriyle başladı

        Türkiye'nin en genç yeteneklerinden Piyanist İlyun Bürkev, dün akşam 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde sahne aldı. Bürkev, Şef Cem Mansur'un yönetiminde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşen açılış konserinde, Grieg'in tutkulu ve oyuncu Piyano Konçertosu'nu icra etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:55
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        İstanbul Müzik Festivali başladı
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        52. İstanbul Müzik Festivali’nin açılışı dün akşam genç Piyanist İlyun Bürkev konseriyle AKM İstanbul’da gerçekleşti. Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği tören İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin de izleyici olarak yer aldığı konser müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

        Henüz 4 yaşındayken başladığı müzik eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde devam eden İlyun Bürkev, hem yurtiçinde hem yurtdışında elde ettiği başarılarla adından çokça söz ettiriyor. Genç yetenek, geçtiğimiz sezonu Bonn Klasik Filarmoni eşliğinde Berlin Konzerthaus’tan başlayan 11 konserlik Almanya turnesiyle açtı.

        Bürkev dün akşam ise 52. İstanbul Müzik Festivali açılışında İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. 15 yaşındaki Bürkev, Şef Cem Mansur yönetiminde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, piyano repertuvarının başyapıtlarından Grieg'in tutkulu ve oyuncu Piyano Konçertosu'nu icra etti. Verdi’nin Otello Operasının 3. Perdesi için bestelediği “Danslar” ile Çaykovski’nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü’nün de yer aldığı program, gençliğin enerjisi ve müziğin büyüsüyle dopdolu bir açılışla bir kez daha yazı müjdeledi. Konser öncesinde klasik müzik dünyasının duayenlerinden Cem Mansur’a İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edildi.

        İlyun Bürkev kimdir?

        İlyun Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Prof. Burcu Aktaş Urgun’un ardından, devlet sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Prof. Pavel Gililov ile devam ediyor. İlk uluslararası başarısını henüz 10 yaşındayken kazanan ve katıldığı birçok uluslararası piyano yarışmasından derecelerle dönen İlyun Bürkev, son olarak Philadelphia Müzik Festivali Concerto Yarışması’nda hem kendi yaş kategorisinde 1.’lik Ödülü hem de tüm kategorilerde Overall Runner Up Ödülü’nü kazandı. Gülsin Onay’ın “veliahtım” dediği genç yıldız, temmuz ayında Philadelphia Orkestrası üyeleriyle Winner Circle Konser gecesinde aynı sahneyi paylaşacak. 15 yaşındaki Bürkev’in Yağmur Ormanı V (Varyasyon 3) adlı sergiden ilhamla bestelediği ‘The Wind’ isimli bir eseri bulunuyo

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        #İlyun Bürkev
        #İKSV
        #İstanbul Müzik Festivali
        #konser
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