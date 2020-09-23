İstanbul Müzik Festivali'nde bu hafta



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak yayımlanan Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Emre Engin konseri ile başladı. Pandemi nedeniyle bu yıl programındaki tüm konserlerin online.iksv.org/muzik adresinde çevrimiçi yayımlanacağı 48. İstanbul Müzik Festivali’de bu hafta gösterime açılacak konserler şunlar:

“PHILHARMONIX” VİYANA/BERLİN MÜZİK KULÜBÜ

Gösterim Tarihleri: 23 Eylül 2020 / 20.00 – 23 Ekim 2020 / 20.00

Viyana Synchron Sahnesi’nde kaydedilen konserde Berlin ve Viyana Filarmoni üyeleri, efsanevi orkestralarının konserlerinde dinleyemeyeceğiniz bir repertuvarı seslendirmek üzere bir arada. Virtüözlük ve tutkuyla hazırladıkları klasik, caz, klezmer, Latin ve hatta pop müziğin bu baş döndürücü kokteyli, dinleyicileri eğlenceli olduğu kadar karmaşık, tanıdık olduğu kadar şaşırtıcı ve kesinlikle büyüleyici bir müzik dünyasına alıp götürecek.

WIENER AKADEMIE - “BEETHOVEN GALA”



Gösterim Tarihleri: 24 Eylül 2020 / 20.00 – 24 Ekim 2020 / 20.00

Ünlü dönem çalgıları orkestrası Wiener Akademie, çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson ve 20. Yüzyılın Büyük Kemancıları arasında sayılan Benjamin Schmid ile birlikte, Avusturya’da, Brucknerhaus Linz’de kaydedilen, Beethoven’a övgü niteliğinde bir konserle festivalde.

ODA MÜZİĞİNIN YILDIZLARI: ENSEMBLE KHEOPS



Gösterim Tarihleri: 25 Eylül 2020 / 20.00 – 25 Ekim 2020 / 20.00

Türkiye’den Belçika’ya ve oradan tüm dünyaya açılan; piyanistliği, besteciliği ve hocalığıyla sadece dinleyicilere değil, müzisyenlere de ilham veren ve klasik müziğin bugününe olduğu kadar geleceğine de imzasını atan Muhiddin Dürrüoğlu, topluluğu Kheops Ensemble ile festivalde. Belçika’da bulunan Stavelot Manastırı’nda kaydedilen bu konserde Türkiye prömiyeri yapılacak Dürrüoğlu’nun Emotions Fugitives III başlıklı eserinin yanı sıra programda Beethoven ve Brahms’ın Klarnet Üçlüleri yer alıyor.

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & ANNA TIFU



Gösterim Tarihleri: 26 Eylül 2020 / 20.00 – 26 Ekim 2020 / 20.00

İtalyan keman virtüözü Anna Tifu’nun keman repertuvarının temel taşlarından Chausson’un Poème’ini seslendireceği bu müzik ziyafetinde, derin müzikalitesi ve dinamizmiyle şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ayrıca, Brahms’ın Beethoven’dan aldığı ilhamla başlayıp 21 yılda bitirdiği 1. Senfoni’sini yorumluyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda kaydedilen bu konserde Anna Tifu, İstanbul Müzik Festivali’nde ilk kez dinleyicilerle buluşuyor.

“PASTORALE ALLA TURCA”



Gösterim Tarihleri: 27 Eylül 2020 / 20.00 – 27 Ekim 2020 / 20.00

Beethoven, 6. Senfoni’si Pastoral’de insanlık ile doğa arasındaki uyumlu birlikteliği anlatır. Beethoven’ın 250. doğum yılı kutlamalarının merkezi konumundaki BTHVN2020 kapsamında gerçekleştirilen Beethoven Pastoral Projesi, doğanın tehdit altında olduğu ve insanlığın çevreyi ve kaynakları hızla tahrip ettiği günümüzde, dünyanın dört bir yanından sanatçıları bu birlikteliğe dair kendi vizyonlarını geliştirmeye çağırıyor. Turgay Erdener’in İstanbul Müzik Festivali siparişi olan yeni bestesi, tüm insanlık olarak geçirdiğimiz zorlu dönemde ayrı bir anlam kazanan bu çağrıya yanıt veriyor. Besteci, Beethoven’ın Pastoral senfonisi ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerinin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak hem ülkemizden hem de klasik batı müziğinden çalgıları bir araya getirdiği yepyeni bir eser yaratıyor. Tekfur Sarayı’nda kaydedilen bu konser Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Serkan Mesut Halili, Aykut Köselerli, Kağan Yıldız ve Semplice Quartet’i de sahnede buluşturuyor.

Festival biletleri biletix.com internet sitesi üzerinden, konser başına 20 TL fiyatla satışa sunuldu. İzleyiciler ayrıca konserlerin tamamını 250 TL fiyatlı kombine biletle de izleyebiliyor.

Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, İstanbul Müzik Festivali konserlerinin biletlerini indirimli fiyatlarla satın alabiliyor. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyelerine biletlerini Biletix.com üzerinden %25; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 oranında indirimle satın alabiliyor. Ayrıca Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri 24 Eylül – 24 Ekim tarihleri arasında gösterimde olacak Wiener Akademie “Beethoven Gala” konserini ücretsiz olarak izleyebilecekler.