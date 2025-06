'İstanbul My Love' yayına hazır İstanbul'un kalbinde geçen yapay zekâ ve aşk hikâyesi, GoTürkiye YouTube kanalında olacak. İki ünlü yıldız; Afra Saraçoğlu ile Engin Akyürek, İstanbul'un tanıtımı için çekilen 'İstanbul My Love' (İstanbul Aşkım) adlı kısa filmde rol aldı. 'İstanbul My Love', 19 Haziran'dan itibaren yalnızca Go Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanacak

