14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala Nişantaşı'nda 'eski sevgili pazarı' kuruldu. Eski sevgililerinden kalan eşyalarını satmak isteyenler stantlarda, ürünlerin üzerine ilginç notlar da yerleştirerek satışa sundu.

Yiğit Sahur, "Şu anki kız arkadaşımla birlikte sosyal medyada bu pazarın kurulacağını gördük. Elimizde önceki ilişkilerimizden kalan eşyaları toplayarak satış yapmaya başladık. Yoğun da bir ilgi var, daha ilginç diyaloglar da yaşarız diye düşünüyorum" dedi.

Stantları inceleyen Sefa Gürdamar ise, "İlginç bir konsept. Kendim de bir şeyler getirmek istedim." dedi.

Pazarı kuranlardan Özay Akay; "İnsanlar burada hatırası olan ve görmek istemedikleri eşyaları satıyor, böylece ekonomik bir girdi sağlamış oluyor. Bununla birlikte gelenler daha önce sevgililere alınmış hediyeleri görüyor ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilime ne alabilirim diye fikir edinmiş de oluyorlar" dedi. REKLAM

14 Şubat Sevgililer Günü´ne günler kala, Taşkışla Caddesi'nde etkinlik alanı olarak hizmet veren bir işletmede `Eski Sevgili Pazarı´ kuruldu.

'Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al' konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satışa sundu.

"SANA KIRMIZI HİÇ YAKIŞMIYOR" Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar iliştirildi. O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi notlar da dikkat çekti. Pazarın, 14 Şubat Sevgililer Günü´ne kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

"ŞU ANKİ KIZ ARKADAŞIMLA BİRLİKTE ESKİ SEVGİLİLERİMİZDEN KALMA EŞYALARI SATIYORUZ" Tezgahta eski sevgililerinden kalma eşyaları sattığını belirten Yiğit Sahur "Biz şu anki kız arkadaşımla birlikte internette, sosyal medyada gördük. Biriktirmişiz bir şekilde. Kendisiyle de konuşarak, elimizdeki diğer eski ilişkilerimizden kalma eşyaları da toplayarak buraya geldik ve satışa başladık. İlginç diyaloglar çıkıyor burada yoğun bir ilgi var, bugün biraz hava kapalıydı ondan gelen azdı ama yoğunluk olacaktır diye düşünüyorum. Ürünlerin üzerindeki notların da bir kısmını kız arkadaşımla birlikte yazdık, bazı ürünler de arkadaşlarımızın eski ilişkilerinden kalma ürünler. Onlar da notlarıyla birlikte bize iletti biz de burada tezgahta satışa koyduk." dedi. REKLAM

"BÖYLE ŞEYLERİ ATIYORUM, GETİRİP SATABİLİRİM" Ürünleri inceleyen Sefa Gürdamar, "Bayağı iyi, ilginç buldum. Sosyal medyada gördüm. Kendim de bir şeyler getirmek istedim ama hemen satabilir miyim emin olamadım açıkçası. Bende eskiden kalan küçük objeler var, diğer türlü böyle şeyleri zaten atıyorum. Birkaç tane atamadığım şey var, kurşun asker gibi tarihi bir şey. Daha da sadeleşmeye gittiğim için getirip satabilirim." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BU PAZARDA 'SEVGİLİME NE ALABİLİRİM' DİYE FİKİR ALIYORLAR" İşletmenin Genel Müdür Yardımcısı Özay Akar, "İnsanlar pazarda, bir yakınına verse ve üstünde görse etkileneceği, tekrar hatıralarına götüreceği eşyaları bazı eşyaları burada hiç tanımadığı insanlarla paylaşıp uygun fiyata satabilme imkanına sahip oluyor. Böylelikle, hem ekonomik bir girdi sağlanmış oluyor, hem de bu eşyalar burada sevgilisine hediye almak isteyen, 14 Şubat´ta acaba sevgilime ne alsam diye düşünen insanlara da bir fikir olmuş oluyor. İnsanlar daha önceki sevgililerine neler almışlar, ben de bunlardan bir fikir çıkarabilir miyim diye gelip buraya gezip fikir alıp, geziyorlar. Eski Sevgili Pazarı´ndan almak istedikleri varsa da alabiliyorlar." diye konuştu. REKLAM