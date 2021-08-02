BİM'de bu cuma günü neler var?

AA

Otomotiv endüstrisinde bu yılın temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il, 548 milyon 179 bin dolarla İstanbul oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, temmuzda 1 milyar 995 milyon 584 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

TİM verilerine derlediği bilgilere göre, İstanbul otomotiv endüstrisi 548 milyon 179 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Önemli ana ihracat şehirlerini geride bırakan İstanbul, temmuz ayında otomotiv ihracatının lideri oldu.

Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinden biri olan Kocaeli 528 milyon 109 bin dolarla en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren ikinci; Sakarya ise 317 milyon 617 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Bursa, 256 milyon 533 bin dolarlık ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 89 milyon 970 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın temmuz ayında ana üretim üslerinin ihracatında geçen yılın aynı ayına kıyasla azalış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 56, Ankara'nın yüzde 16 ve Sakarya'nın da yüzde 9 geriledi. İstanbul'un otomotiv ihracatı ise bu dönemde yüzde 15, Kocaeli'nin yüzde 14 arttı.

İHRACATTA İLK 3 ÜLKE ALMANYA BİRLEŞİK KRALLIK VE FRANSA

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya temmuz ayında 272 milyon 867 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 233 milyon 304 bin dolarla Birleşik Krallık ve 154 milyon 259 bin dolarla Fransa izledi.

İtalya, 130 milyon 988 bin dolarla dördüncü ve Slovenya 110 milyon 522 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 79 milyon 106 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise ihracat 53 milyon 812 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACAT YÜZDE 63 ARTTI

Bu yılın temmuz ayında, Temmuz 2020'ye göre Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 63'lük artış kaydedildi.

İhracat artışı Polonya'ya yüzde 15, Rusya Federasyonu'na yüzde 37, Çekya'ya yüzde 53 ve Portekiz'e yüzde 157 düzeyinde kaydedildi.

Bu dönemde, Almanya'ya ihracat yüzde 14, Fransa'ya yüzde 45, İtalya'ya yüzde 26 ve ABD'ye yüzde 13 azaldı.