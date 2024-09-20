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        İstanbul-Pegasus Beyrut seferlerini iptal etti

        İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının arttırmasının ardından Pegasus Havayolları Beyrut'a yapacağı seferlerini iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 23:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 23:38
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        Pegasus'un Beyrut seferleri iptal
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        İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Saldırılar nedeniyle bazı uçaklar Beyrut Havalimanı’na iniş yapamayarak çevre havalimanlarına yönlendirdi. Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus Havayolları’nın bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Pegasus Beyrut
        #Beyrut sefer iptali
        #haberler
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