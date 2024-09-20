İstanbul-Pegasus Beyrut seferlerini iptal etti

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Saldırılar nedeniyle bazı uçaklar Beyrut Havalimanı’na iniş yapamayarak çevre havalimanlarına yönlendirdi. Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus Havayolları’nın bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

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