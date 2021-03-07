Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı, kapsamı ne? İstanbul Sözleşmesi maddeleri

Kadına yönelik şiddet, taciz ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla hazırlanan ve Türkiye'nin ilk imzacısı olarak kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi son zamanlarda artan kadın cinayetleri haberleriyle yeniden gündeme geldi. İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı, kapsamı ne? İstanbul Sözleşmesi maddeleri

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı, kapsamı ne? İstanbul Sözleşmesi maddeleri

Sosyal medyanın gündeminde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet haberleri var. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlana Avrupa Konseyi sözleşmesi araştırılıyor. İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında kabul edilmesi sebebiyle İstanbul Sözleşmesi adıyla anılan sözleşmenin kapsamı merak konusu oldu. İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı, kapsamı ne? İstanbul Sözleşmesi maddeleri

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANDI?

Sözleşme İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 11 Mayıs 2011'de Sözleşmeyi ilk imzalayan ve 24 Kasım 2011'de parlamentosunda onaylayan ilk ülke oldu. Onay belgesi 14 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine iletildi. Temmuz 2020 itibarıyla 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 34'ünde onaylanmıştır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TÜM MADDELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN DEVLETLER

TaraflarİmzaOnayYürürlüğe girmesi
Arnavutluk19/12/201104/02/201301/08/2014
Andorra22/02/201322/04/201401/08/2014
Ermenistan18/01/2018
Avusturya11/05/201114/11/201301/08/2014
Belçika11/09/201214/03/201601/07/2016
Bosna Hersek08/03/201307/11/201301/08/2014
Bulgaristan21/04/2016
Hırvatistan22/01/201312/06/201801/10/2018
Kıbrıs16/06/201510/11/201701/03/2018
Çek Cumhuriyeti02/05/2016
Danimarka[not 5]11/10/201323/04/201401/08/2014
Estonya02/12/201426/10/201701/02/2018
Avrupa Birliği13/06/2017
Finlandiya11/05/201117/04/201501/08/2015
Fransa11/05/201104/07/201401/11/2014
Gürcistan19/06/201419/05/201701/09/2017
Almanya11/05/201112/10/201701/02/2018
Yunanistan11/05/201118/06/201801/10/2018
Macaristan14/03/2014
İzlanda11/05/201126/04/201801/08/2018
İrlanda05/11/201508/03/201901/07/2019
İtalya27/09/201210/09/201301/08/2014
Letonya18/05/2016
Lihtenştayn10/11/2016
Litvanya07/06/2013
Lüksemburg11/05/201107/08/201801/12/2018
Malta21/05/201229/07/201401/11/2014
Moldova06/02/2017
Monaco20/09/201207/10/201401/02/2015
Karadağ11/05/201122/04/201301/08/2014
Hollanda[not 6]14/11/201218/11/201501/03/2016
Kuzey Makedonya08/07/201123/03/201801/07/2018
Norveç07/07/201105/07/201701/11/2017
Polonya18/12/201227/04/201501/08/2015
Portekiz11/05/201105/02/201301/08/2014
Romanya27/06/201423/05/201601/09/2016
San Marino30/04/201428/01/201601/05/2016
Sırbistan04/04/201221/11/201301/08/2014
Slovakya11/05/2011
Slovenya08/09/201105/02/201501/06/2015
İspanya11/05/201110/04/201401/08/2014
İsveç11/05/201101/07/201401/11/2014
İsviçre11/09/201314/12/201701/04/2018
Türkiye11/05/201114/03/201201/08/2014
Ukrayna07/11/2011
Birleşik Krallık08/06/2012

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KISKIVRAK! Son dakika: Denizli'de eşini öldüren cani gün geçmeden yakalandı
GÜNDEMFatma Kovan'ın katiline kelepçe!
DEHŞET! Son dakika: Tartıştığı esnafı 12. kattan attı
GÜNDEMSaldırdığı esnafı 12'nci kattan attı!
Son dakika: İtfaiye aracı ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı - Haberler
GÜNDEMİtfaiye aracı ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 11 ...
Son dakika! AK Partili Naci Bostancı'dan yeni Anayasa çağrısı - Haber
GÜNDEMBostancı'dan yeni Anayasa çağrısı
FACİA! Son dakika: Yardıma durdular, sonrası feci!
GÜNDEMYardıma durdular, sonrası feci!
Sakarya’da 2 okulda eğitime ara verildi - Haberler
GÜNDEMSakarya’da 2 okulda eğitime ara verildi
Bugün restoran ve kafeler açık mı? İstanbul'da restoran ve kafeler kapanacak mı?
GÜNDEMBugün kafeler açık mı?
Son dakika deprem uyarısı var mı? Naci Görür'den önemli açıklama! Son depremler
GÜNDEMDeprem uyarısı mı yapıldı?
Ehliyet sınav sonuçları 2021 Mart: e-Devlet ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfası
GÜNDEMEhliyet sınav sonuçları e-Devlet'te
Nişantaşı'nda restorana koronavirüs baskını! Son dakika: Yaşar İpek'e ceza
GÜNDEMRestoran baskınında ünlü sanatçıya da ceza!