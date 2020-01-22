İstanbul su kesintisi, 3 ilçede yaşayan vatandaşların gündeminde. İstanbul Ataşehir, Maltepe ve Şişli'de sular arıza nedeniyle kesildi. Peki sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisine dair detaylar...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ - 22 OCAK! SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenişehir Mah,Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Fetih Mah,Esatpaşa Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Mevlana Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-22 09:11:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fındıklı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-22 09:11:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bozkurt Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 20:10:49.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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