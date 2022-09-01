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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ve nerelerde? İSKİ açıkladı: 1 Eylül İSKİ arıza sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek?
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İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?

İstanbul su kesintisi duyuruları günlük olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılıyor. İSKİ, 1 Eylül Perşembe günü meydana gelecek planlı arıza su kesintilerini paylaştı. Duyurular sonrası İstanbul'da suların saat kaçta geleceği ve nerelerde su kesintisi olacağı belli oldu. İşte 1 Eylül 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ve nerelerde? İSKİ açıkladı: 1 Eylül İSKİ arıza sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İstanbullular ise "İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ve nerelerde? İşte 1 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.09.2022 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Sahrayıcedit Mah,19 Mayıs Mah,Kozyatağı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 01.09.2022 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2022 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Mehmet Akif Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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