İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ve nerelerde? İSKİ açıkladı: 1 Eylül İSKİ arıza sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İstanbullular ise "İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ve nerelerde? İşte 1 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI