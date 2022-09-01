İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İstanbullular ise "İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ve nerelerde? İşte 1 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...
1 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Örnek Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 10:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 08:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 10:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 11:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fetihtepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 10:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merdivenköy Mah,Sahrayıcedit Mah,19 Mayıs Mah,Kozyatağı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şeyhli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 10:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 09:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mecidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 09:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eski Habipler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 10:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 10:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çamlık Mah,Mehmet Akif Mah,Hamidiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2022 10:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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